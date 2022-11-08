У середніх школах Праги створять нульові класи для дітей з України

Прага продовжує реагувати на міграційну хвилю, спричинену російським вторгненням в Україну. Однією із проблем, яку нині вирішує уряд, є забезпечення місць у чеських школах для дітей з України та їхня підтримка. З огляду на це Прага спільно з організацією ЮНІСЕФ створила програму субсидій для створення підготовчих курсів у середніх школах, спрямовану на підтримку української молоді віком від 15 до 19 років. Як повідомляють на офіційних сторінках празького магістрату, на створення так званих нульових класів ЮНІСЕФ виділить 22,5 мільйона крон. Нині школи можуть подавати заявки на отримання субсидій, термін подачі – з 22 листопада до 9 грудня 2022 року.

«Метою програми є надання можливості українським дітям продовжити навчання та підготувати їх до чеського мовного та культурного середовища. Ми усвідомлюємо, що мовний бар’єр ускладнює для більшості з них продовження навчання. Тому протягом підготовчих курсів ми хочемо забезпечити українцям інтенсивне вивчення чеської мови у поєднанні з ознайомленням із чеською шкільною системою, щоб наступного року вони могли продовжувати розвивати свій навчальний потенціал у звичайних чеських середніх школах», - сказав радник Праги з питань освіти Віт Шімрал.

За його словами, долучення українських учнів до чеської системи освіти є проблематичним, оскільки вони не знають специфіки середньої освіти, наприклад, типи шкіл, умови чи терміни вступу. Ще однією перешкодою є недостатнє знання чеської мови, а також дефіцит місць у загальноосвітніх навчальних закладах.

«Через це існує ризик того, що з нового навчального року в Празі та Середньочеському краї буде велика кількість українських дітей, які залишаться поза системою освіти або відвідуватимуть школи, які не відповідають їхньому потенціалу. У такий спосіб вони втрачають свої навчальні та трудові навички. В результаті цього існує ризик їхньої недостатньої затребуваності на ринку праці, що буде тягарем для нашої соціальної системи», – додав Шімрал.