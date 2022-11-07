Тимчасовий захист у Чехії отримали майже 460 тисяч українців

Відповідно до даних, які Міністерство внутрішніх справ щодня публікує у своїх соцмережах, з початку російського вторгнення в Україну Чехія видала українцям 455 755 віз тимчасового захисту. За останні сім днів тимчасовий захист у Чехії отримали на тисячу більше осіб, ніж минулого тижня.

За словами міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана, наразі приблизно п'ята частина з них повернулася до України. Проте, якщо умови перебування не дозволяють їм залишитися в Україні взимку, вони можуть повернутися до ЄС. Про це міністр завив після повернення з Києва, де відбулася зустріч чеського та українського урядів.

Нині ЄС надає біженцям з України тимчасовий захист до кінця березня 2023 року. Проте Єврокомісія вже домовилася про продовження терміну дії ще на рік, це питання невдовзі обговорять країни-члени. Такі візи дають українцям доступ до державного медичного страхування, освіти або ринку праці.

За останні сім днів до поліції з питань іноземців звернулися майже 15 тисяч українців, що приблизно на 3,4 тисячі більше, ніж минулого тижня.