У Празі відкриють новий центр довгострокової допомоги переселенцям з України

Новий центр працюватиме паралельно з Регіональним центром допомоги Україні (KACPU) у тому ж приміщенні у празькому районі Височани. KACPU продовжить надавати існуючі послуги для новоприбулих біженців. Нині до центру прибуває близько 200-300 на день. Про це повідомляє чеське інформагентство «ČTK».

«Новий центр надаватиме необхідні послуги людям, які вже деякий час перебувають у Празі», – заявив міський голова Зденек Гржіб. Він додав, що новий осередок допомоги місто фінансуватиме із 333 мільйонів крон, які воно отримало від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) для подолання міграційної кризи.

Точна дата відкриття Центру подальшої підтримки біженців з України, за словами мера, поки невідома, адже це залежатиме від залучення нових працівників. Координаторкою центру є Геті Мубін, яка очікує відкриття центру наприкінці листопада або на початку грудня. Спочатку центр працюватиме в пробному режимі щонайменше до кінця наступного року.

«Центр є унікальний тим, що поєднує в собі підхід некомерційного сектору та державного управління», – пояснила Геті Мубін. Завданням працівників буде допомогати біженцям у питаннях розміщення, забезпечення школи чи соціально-правових консультацій. Координаторка додала, що центр буде відкритий для всіх біженців. «Ми не обумовлюємо цільову групу наявністю певного типу візи», – сказала вона.

Речниця українського посольства Тетяна Окопна високо оцінила підхід Праги та всієї Чехії до допомоги біженцям. «Ми дуже вдячні, що Прага однією з перших вирішила підійти до комплексного вирішення ситуації тимчасово переміщених громадян України», – сказала вона інформагентству «ČTK», додавши, що досвід Праги може слугувати взірцем і для інших регіонів.