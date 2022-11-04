Комітет у закордонних справах Чехії визнав російський режим терористичним

«Відповідно до резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи Комітет у закордонних справах визнає чинний російський режим терористичним», – йдеться у четвертому пункті резолюції, за прийняття якої проголосували чеські законодавці. Народні депутати засудили російську агресію в Україні та обстріли мирного населення, цивільних об’єктів та ключової інфраструктури.

Комітет також не визнає результати так званих референдумів щодо приєднання чотирьох окупованих областей на сході України до Росії. За постанову проголосували 12 із 14 народних депутатів.

Чеські депутати заявили, що основною метою останньої хвилі атак стали урядова та енергетична інфраструктура значної частини України, а жертвами – десятки мирних жителів. За словами законодавців, атаки викликають обмеження або припинення постачання енергії, води чи тепла в кількох регіонах країни і загрожують цивільному населенню.

«Обстріли та дислокація військових частин в районі Запорізької АЕС є загрозою для мирного населення не лише на території України. Прямі чи непрямі загрози застосування ядерної зброї, а також неправдиві та необґрунтовані звинувачення України щодо плану застосувати зброю масового ураження, є небезпечною ескалацією напруги та загрозою для загальноєвропейської безпеки», – погодилися нардепи.

У резолюції також зазначається, що Росія хоче забрати в українського народу право на власну ідентичність і незалежне існування. На думку нардепів, дії російських військ та інших збройних формувань, створених за підтримки російської влади, мають ознаки військових злочинів і злочинів проти людяності.

Комітет також підтримує зусилля міністра закордонних справ Яна Ліпавського щодо створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочини, а також розслідування під керівництвом Міжнародного кримінального суду.