Про що домовилися український та чеський уряди у Києві?

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала назвав візит чеського уряду до Києва успішним і продуктивним для обох країн. Зокрема, обидві держави домовилися про те, що чеські компанії залучаться до відбудови України. За словами Петра Фіали, це велика можливість передусім у сферах транспорту, оборони, енергетики, включно з ядерною, а також у секторі охорони здоров'я.

Крім того, він констатував, що «двері України для чеських компаній завжди відкриті», і анонсував, що навесні уряд планує зібрати комісію з поглиблення співпраці в промисловості. Про це він заявив на прес-конференції після повернення до Праги. Разом з прем'єр-міністром Київ відвідали і сім чеських міністрів. Цього ранку вони повернулися до Праги на урядовому літаку.

«Переговори проходили як на міжурядовому рівні з урядом України, так і з президентом Володимиром Зеленським», – сказав прем’єр-міністр. «Ця поїздка повністю виконала свою мету і, безсумнівно, була корисною для Чехії, а також для підтримки України».

«Багато чого змінилося після мого останнього візиту, проте незмінним залишається героїзм українського народу та рішучість демократичного світу допомогати захищати свободу та територію», – наголосив прем'єр-міністр Чехії .

50 проєктів за участі Чехії

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова говорила в Україні про те, як чеська армія може бути залучена до навчання українських військових. За її словами, розглядається проведення 3-4-тижневих курсів у Чехії, а також створення компанії, яка братиме участь у ремонті української військової техніки.

Після зустрічі з Черноховою міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у Твіттері, що Україна готує 50 проєктів підтримки української армії за участі Чехії. Міністр також додав, що з чеською колегою вони обговорили ситуацію на фронті, постачання озброєння та армійської техніки, а також розвиток протиповітряної оборони.

Чеський уряд також виділив 20 мільйонів крон на закупівлю дизель-генераторів, які мають допомогти усунути збої в електропостачанні в Дніпропетровській і Львівській областях після російської атаки.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан зазначив, що з відновленням пошкодженої інфраструктури в Україні може допомогти низка гуманітарних програм. Однією з тем переговорів з українським урядом було і питання подальших варіантів для біженців, якщо Росія продовжуватиме атакувати Україну ракетами.

Крім того, Петр Фіала запросив український уряд до Праги. Візит може відбутися вже наступного року, точна дата ще обговорюватиметься.

Посилення санкцій проти Росії

Крім гуманітарної та військової допомоги чеський та український уряди обговорили питання санкцій проти Росії. «Ми знаємо, що санкції працюють, безсумнівно, є необхідність їх посилювати, нам потрібно ще більше ізолювати Росію», – зазначив Фіала.

За його словами, при розгляді подальших санкцій необхідно звернути увагу на роль Білорусі. «Певні санкції проти Білорусі вже діють, не можна, щоб вона приєдналася до політики Росії, або щоб Росія мала можливість уникнути впливу санкцій через Білорусь», – сказав він.

Міністр закордонних справ Ян Ліпавський додав, що економіка цієї країни тісно пов'язана з Росією, а «ракети часто запускаються з повітряного простору Білорусі».

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