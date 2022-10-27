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ZprávyУкраїнські новиниЩе одна порція допомоги. Острава подарує Конотопу сім автобусів

Ще одна порція допомоги. Острава подарує Конотопу сім автобусів

Дарина Дзюба

Ілюстраційне фото.

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12:00

Міська рада Острави затвердила нову порцію гуманітарної допомоги Україні. Так, до міста Конотоп відправлять сім автобусів. Про це повідомив мер міста Томаш Мацура. Крім того, найближчим часом планується й відправка трамваїв «T3».

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«Йдеться про сім дизельних автобусів «Solaris» загальною вартістю два мільйони крон. Зараз автобуси перебувають у транспортній компанії в так званому режимі холодного резерву. До Конотопа вони попрямують приблизно за два тижні», – зазначив міський голова.

За словами мера Конотопа Артема Семеніхіна, який вчора відвідав Остраву, у розпорядженні майже стотисячного міста залишився лише один автобус. «Решту знищила війна або реквізувала українська армія», – підсумував слова Семеніхіна мер Острави.

Крім автобусів, Острава хоче подарувати Конотопу трамваї, проте наразі чехи обговорюють технічні деталі з українською стороною. «Потрібно буде частково модифікувати трамвайні шасі. Крім того, спочатку українська сторона має відновити пошкоджені трамвайні колії. Тому відправка трамваїв, ймовірно, відбудеться лише десь наприкінці року. Ці сім автобусів, які ми даруємо зараз, – це продовження весняної допомоги у вигляді трьох автобусів «Solaris» та спеціального пожежного автомобіля «Magirus», які були доставлені до Львова», – нагадав мер.

Ще у березні місто Острава затвердило 15 мільйонів крон для допомоги Україні. Третину коштів місто виділило на закупівлю військової техніки, ще п’ять мільйонів крон – на гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям і стільки ж – на підтримку біженців у області. Крім цього, місто долучилося до допомоги людям, які були змушені втекти до Острави.

Для них у місті створили пункт збору гуманітарної допомоги, а в приміщенні обласного центру допомоги Україні – громадський центр. До кінця червня українські діти могли безкоштовно відвідувати гуртки та курси в центрах дозвілля. Місто також допомогло забезпечити біженців житлом. До кінця вересня переселенці з України могли безкоштовно користуватися громадським транспортом або пільговим входом до спортивних об’єктів «Sareza», зоопарку або на вежу Нової ратуші.

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