Ще одна порція допомоги. Острава подарує Конотопу сім автобусів

«Йдеться про сім дизельних автобусів «Solaris» загальною вартістю два мільйони крон. Зараз автобуси перебувають у транспортній компанії в так званому режимі холодного резерву. До Конотопа вони попрямують приблизно за два тижні», – зазначив міський голова.

За словами мера Конотопа Артема Семеніхіна, який вчора відвідав Остраву, у розпорядженні майже стотисячного міста залишився лише один автобус. «Решту знищила війна або реквізувала українська армія», – підсумував слова Семеніхіна мер Острави.

S primátorem Konotopu Artem Semenikhinem a jeho náměstkyní Svitlanou Samsonenko jsme dnes mluvili i o dalších možnostech pomoci Ostravy při obnově veřejné dopravy a komunálních služeb. V systému městské dopravy jim zůstal jediný autobus, zbytek zničila válka nebo zabrala armáda. https://t.co/n7PzHKFI2K pic.twitter.com/046EZAY8Uw — Tomáš Macura (@Macura2014) October 25, 2022

Крім автобусів, Острава хоче подарувати Конотопу трамваї, проте наразі чехи обговорюють технічні деталі з українською стороною. «Потрібно буде частково модифікувати трамвайні шасі. Крім того, спочатку українська сторона має відновити пошкоджені трамвайні колії. Тому відправка трамваїв, ймовірно, відбудеться лише десь наприкінці року. Ці сім автобусів, які ми даруємо зараз, – це продовження весняної допомоги у вигляді трьох автобусів «Solaris» та спеціального пожежного автомобіля «Magirus», які були доставлені до Львова», – нагадав мер.

Ще у березні місто Острава затвердило 15 мільйонів крон для допомоги Україні. Третину коштів місто виділило на закупівлю військової техніки, ще п’ять мільйонів крон – на гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям і стільки ж – на підтримку біженців у області. Крім цього, місто долучилося до допомоги людям, які були змушені втекти до Острави.