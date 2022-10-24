Продовження захисту і житло для біженців: заплановані зміни «Лекс Україна»

Міністерство внутрішніх справ готує чергові зміни до закону, відомого як «Лекс Україна», який стосується прав та обов’язків українських біженців у Чехії. Поточна версія передбачає, що термін дії тимчасового захисту закінчиться 31 березня 2023 року. Тому закон необхідно продовжити.

Водночас поправка до закону вводить ряд нових змін.

Наприклад, закон обмежує максимальну тривалість безкоштовного проживання, яке компенсує держава. Наразі він не обмежений у часі – закон говорить про те, що житло «як правило» надається на певний термін. Проте поправка у законі передбачає замінити слово на «максимальний» і вказує конкретну кількість днів.

Зокрема, замість одного місяця біженці можуть перебувати в тимчасовому приміщенні, наприклад у спортзалі, максимум 30 днів. Розміщення у готельних номерах можливе максимум на 150 днів.

Після цього постачальники житла можуть укласти з біженцями письмові угоди та продовжувати надавати їм житло за гроші. Про це вони зобов'язані повідомити регіональне управління.

На думку опитаних експерток організацій, які опікуються біженцями, такі зміни у законі є проблематичними.

«На нашу думку, це дуже небезпечно, оскільки подальшого варіанту житла немає», – попереджає Магда Фалтова та сподівається, що закон про обмеження безкоштовного житла ще обговорюватиметься.

«У ньому не вказано ані перехідний період, ані термін розірвання угоди, або що станеться, якщо біженці не домовляться про ціну, там взагалі не прописані такі речі», – стурбована Бланка Толларова, дослідниця Консорціуму неурядових організацій, що працюють з мігрантами. За її словами, неможливо припинити розміщувати біженців, якщо війна в Україні досі триває.

«Ми обов’язково про це зазначимо. Це була б справді велика проблема, яка торкнулася б великої кількості людей», – каже Клара Боумова, яка займається питаннями міграції у організації «Charita ČR». Вона також додає, що закон не передбачає, що станеться, якщо біженці втратять помешкання.

У документі, що пояснює зміни до закону, зазначається, що діятиме і правило про сумування періодів – тобто не можна буде перші 30 днів перебувати у так званому аварійному притулку, а потім 150 днів – у тимчасовому житлі.

Більше грошей для постачальників житла

Однак поправка до закону приносить хороші новини для постачальників житла.

Законопроєкт передбачає збільшення ставки, яку держава має виплачувати їм як компенсацію. Замість нинішніх 200-350 крон вони отримуватимуть від 300 до 450 крон.

«З огляду на нинішнє підвищення цін, початково встановлені суми не відповідають реальним витратам», – зазначено у пояснювальному звіті.

Поза пільговою системою

Поправка до закону «Лекс Україна» також передбачає, що сотні тисяч людей з тимчасовим захистом не зможуть користуватися всіма послугами чеської соціальної системи.

Закон про державну соціальну підтримку передбачає, що допомогу можуть отримати й іноземці, які мають зареєстроване перебування в Чехії більше 365 днів. Однак поправка додає пункт, який говорить про те, що особи з тимчасовим захистом не вважаються особами, які мають прописку у Чеській Республіці.

«Я не розраховую на те, що ми повністю допустимо українських біженців до соціальної системи Чехії, передусім тому, що ми не зможемо зробити це технічно та з точки зору кадрів», – пояснив інформагентству «ČTK» міністр праці Маріан Юречка.

Вказуйте правильну адресу

У поправці до закону йдеться і про нові умови для затвердження виплат пільг для біженців. Місце проживання в заяві на отримання допомоги має збігатися з адресою місця проживання, зазначеною в основному реєстрі населення. Тобто, якщо при переїзді біженці не повідомлять установам про зміну адреси, вони не матимуть права на підтримку від держави.

«Однак є проблеми з відповідністю реєстрів. Люди повідомили все правильно, але їм все одно сказали, що адреса не збігається», – попереджає Бланка Толларова, що проблеми можуть виникнути на рівні самих реєстрів.

Ще одна зміна полягає в тому, що у тих випадках, коли у заявників на допомогу виникають труднощі з документуванням певних фактів, вони можуть написати письмову заяву (čestné prohlášení). Закон вимагає документувати передусім доходи, соціальні умови та умови проживання.

Як продовжити тимчасовий захист

Поправка до закону також передбачає два варіанти того, як на початку наступного року сотні тисяч біженців можуть продовжити тимчасовий захист до березня 2024 року.

Перший варіант передбачає онлайн-реєстрацію не пізніше березня на сайті Міністерства внутрішніх справ і подальший особистий візит до відділення, де біженці отримають нову візову наклейку.

«Перед вклеюванням візової наклейки, яка засвідчує продовження тимчасового захисту, буде проведена базова «перевірка» особи, перевірятимуться основні дані та, за потреби, потрібно буде надати підтвердження про проживання, що стосуватиметься лише частини іноземців», – йдеться у звіті.

Закон визначає, що іноземець буде зобов’язаний вказати місце проживання, назву та адресу школи, а у разі потреби і місце, де дитина зареєстрована для обов’язкового відвідування школи.

Якщо до кінця вересня 2023 року біженці особисто не продовжать тимчасовий захист, вони втрачають цей статус.

Другий варіант розглядає лише онлайн-перереєстрацією без необхідності особисто йти до відділення МВС і фізично вклеювати нову візову наклейку.

«Іноземці б отримали лише підтвердження того, що вони пройшли реєстрацію, необхідну для продовження тимчасового захисту, а успішна реєстрація означатиме фактичне продовження посвідки на проживання у формі тимчасового захисту», – пояснюється у звіті.

Крім того, законодавці підкреслюють, що 65 відсотків заявників, які мають право на отримання гуманітарної допомоги, спілкуються з установами за допомогою електронного зв'язку.

«Допомогу з реєстрацією можуть надати громадські організації або Центри сприяння інтеграції іноземців», – йдеться у пояснювальному звіті.

«Є сенс вирішувати це питання онлайн, а людям, які не мають доступу, все одно знадобиться хтось, хто їм допоможе. Вони повинні зареєструватися, альтернативи немає», – каже дослідниця Консорціуму неурядових організацій Бланка Толларова. Вона додає, що багато що залежатиме від самої онлайн-реєстрації, щоб було зрозуміло, що біженці мають писати в окремих графах заяви.

Поправка також стосується ситуацій, коли біженці звертаються за тимчасовим захистом після закінчення терміну дії першого. Наприклад, тому, що не встигають зареєструватися протягом даного часу. Як раніше повідомляло видання Seznam Zprávy, у таких ситуаціях ніщо не заважає їм подати нову заяву, але враховуватиметься і попередній період перебування в Чехії. Це означає, що вони більше не матимуть права на безкоштовне медичне страхування чи права на гуманітарну допомогу у розмірі п’яти тисяч.