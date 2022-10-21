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ZprávyУкраїнські новиниУламки автівок з Ірпеня. У місті Чеське Будейовіце відкрили нову виставку

Уламки автівок з Ірпеня. У місті Чеське Будейовіце відкрили нову виставку

ČTK, Дарина Дзюба
Foto: David Neff, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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15:00

Уламки автомобілів з Ірпеня, знищені Росією, жителі міста Чеське Будейовіце можуть побачити на Ланновій площі (Lannová třída). Метою виставки є висвітлити жахи російського вторгнення.

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Усі три машини з України, які нині можуть побачити жителі міста Чеське Будейовіце, знищила російська ракета. «У цих автомобілях ніхто не загинув. Ми вважаємо недоречним демонструвати автівки, в яких хтось загинув, тому що тоді це місце поклоніння, яке не повинно подорожувати світом», – зазначив Томаш Трантіна, директор південночеського відділення «Пам’яті нації» (Paměť národa).

Машини знаходяться на Ланновій площі біля залізничного вокзалу. Біля кожного автомобіля є кнопка, за допомогою якої люди можуть прослухати аудіозапис з історією власників машини.

«Ми хочемо показати частину війни, щоб усі усвідомили, що йдеться про смертельний конфлікт, у якому агресор не обирає, по кому бити. І потрібно усвідомлювати, що війна значною мірою зачіпає і невинних мирних жителів», – наголосив Трантіна.

Проєкт реалізували після встановлення уламків автомобілів на Маріанській площі у Празі. Виставка у місті Чеське Будейовіце триватиме до 6 листопада, проте, за словами Тратіни, її можуть продовжити на кілька днів. Після цього машини повернуть до Праги, звідки попрямують до інших чеських міст.

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