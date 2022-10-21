Уламки автівок з Ірпеня. У місті Чеське Будейовіце відкрили нову виставку

Усі три машини з України, які нині можуть побачити жителі міста Чеське Будейовіце, знищила російська ракета. «У цих автомобілях ніхто не загинув. Ми вважаємо недоречним демонструвати автівки, в яких хтось загинув, тому що тоді це місце поклоніння, яке не повинно подорожувати світом», – зазначив Томаш Трантіна, директор південночеського відділення «Пам’яті нації» (Paměť národa).

Машини знаходяться на Ланновій площі біля залізничного вокзалу. Біля кожного автомобіля є кнопка, за допомогою якої люди можуть прослухати аудіозапис з історією власників машини.

«Ми хочемо показати частину війни, щоб усі усвідомили, що йдеться про смертельний конфлікт, у якому агресор не обирає, по кому бити. І потрібно усвідомлювати, що війна значною мірою зачіпає і невинних мирних жителів», – наголосив Трантіна.