Відвідувачі фестивалю «Brno Creative Days» матимуть змогу взяти участь у заході сучасних майстрів «Maker Faire», де будуть представлені понад 100 експонатів, долучитися до мистецької, науково-технічної програми «Prototyp», а також відвідати конференцію розробників ігор «Game Access Connect». Про це інформагентству «ČTK» повідомили організатори заходів.

«Maker Faire» відзначає різних винахідників та інноваторів. Свої проєкти та прототипи тут представляють так звані мейкери, тобто ентузіасти та експерти, які цікавляться сучасними технологіями, традиційними ремеслами, наукою та дизайном.

«Maker Faire – це захід, де кожен зможе знайти своє натхнення. Майже все відвідувачі фестивалю можуть спробувати на собі і багато чого зробити самостійно. Ми об’єднуємо допитливих людей і дивовижні винаходи. Те, що відрізняє нас від інших заходів, - це, передусім, особисте знайомство з винахідниками та можливість доторкнутися до речей і творити весело», – сказав організатор Войтех Коларжік.

Окрім заходу з майстрування, гості фестивалю можуть відвідати й конференцію розробників ігор «Game Access Connect». «Для всіх бажаючих ми підготували майстер-класи, лекції, презентації ігор, а також стенди великих чеських ігрових студій. Наприклад, «Hangar 13», яка створила культову серію ігор «Mafia», разом із відвідувачами відсвяткує двадцять років з моменту виходу першої частини. Крім того, можна буде пограти та протестувати ігри до офіційного релізу та познайомитися з їхніми творцями», – повідомив організатор Роман Ванке.

Єдиним із трьох заходів, який пройде за межами виставкового центру у Брно, буде «Prototyp». «Цьогоріч ми хотіли перенести програму «Prototyp» до міста, тож плануємо відкриття в креативному просторі «KUMST». Художню виставку можна буде побачити біля водоймів на пагорбі Žlutý kopec», - повідомив координатор Міхал Оклештєк.