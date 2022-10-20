Hlavní obsah

Робота для українців: чеська організація допоможе молоді з працевлаштуванням

ČTK, Дарина Дзюба

Ветеран війни на Донбасі: «Росіяни кажуть – якщо ви не здастеся, ми вас уб’ємо»

Мілан Рокос, Дарина Дзюба

Подивіться, як зросли ціни у Чехії. Хліб подорожчав на 15 крон, олія – на 30

Філіп Горачек, Дарина Дзюба
ZprávyУкраїнські новини«Brno Creative Days» – фестиваль науки, технологій та мистецтва у Брно

«Brno Creative Days» – фестиваль науки, технологій та мистецтва у Брно

ČTK, Наталія Драган
Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

Reklama

12:00

Цими вихідними у виставковому центрі Брно відбудеться фестиваль «Brno Creative Days», який запропонує програму для тих, хто цікавиться майструванням, іграми та технологіями.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Відвідувачі фестивалю «Brno Creative Days» матимуть змогу взяти участь у заході сучасних майстрів «Maker Faire», де будуть представлені понад 100 експонатів, долучитися до мистецької, науково-технічної програми «Prototyp», а також відвідати конференцію розробників ігор «Game Access Connect». Про це інформагентству «ČTK» повідомили організатори заходів.

«Maker Faire» відзначає різних винахідників та інноваторів. Свої проєкти та прототипи тут представляють так звані мейкери, тобто ентузіасти та експерти, які цікавляться сучасними технологіями, традиційними ремеслами, наукою та дизайном.

«Maker Faire – це захід, де кожен зможе знайти своє натхнення. Майже все відвідувачі фестивалю можуть спробувати на собі і багато чого зробити самостійно. Ми об’єднуємо допитливих людей і дивовижні винаходи. Те, що відрізняє нас від інших заходів, - це, передусім, особисте знайомство з винахідниками та можливість доторкнутися до речей і творити весело», – сказав організатор Войтех Коларжік.

Окрім заходу з майстрування, гості фестивалю можуть відвідати й конференцію розробників ігор «Game Access Connect». «Для всіх бажаючих ми підготували майстер-класи, лекції, презентації ігор, а також стенди великих чеських ігрових студій. Наприклад, «Hangar 13», яка створила культову серію ігор «Mafia», разом із відвідувачами відсвяткує двадцять років з моменту виходу першої частини. Крім того, можна буде пограти та протестувати ігри до офіційного релізу та познайомитися з їхніми творцями», – повідомив організатор Роман Ванке.

Єдиним із трьох заходів, який пройде за межами виставкового центру у Брно, буде «Prototyp». «Цьогоріч ми хотіли перенести програму «Prototyp» до міста, тож плануємо відкриття в креативному просторі «KUMST». Художню виставку можна буде побачити біля водоймів на пагорбі Žlutý kopec», - повідомив координатор Міхал Оклештєк.

За його словами, «Prototyp» демонструє мистецькі твори, особливість яких полягає у тому, що вони створені за допомогою сучасних технологій. Також будуть представлені роботи студентів і професіоналів, які працюють з технологіями та нетрадиційними матеріалами.

Sdílejte článek

Související články

Новий додаток допоможе заощадити на електроенергії

Українське диво. «Я хочу бачити світ без мін», – каже юний винахідник

Не боятися труднощів та йти вперед. Харків’янки у Чехії вірять у краще

Питання українців: Як продовжити термін дії закордонного паспорта у Чехії?

Související témata:
Українські новини
Дозвілля

Наступні новини