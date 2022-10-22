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Український фільм «Я працюю на цвинтарі» покажуть у чеських кінотеатрах

Дарина Дзюба
Foto: Фейсбук сторінки «Я працюю на цвинтарі / I Work At The Cemetery»

Кадр із фільму. Джерело: Фейсбук сторінки «Я працюю на цвинтарі / I Work At The Cemetery».

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7:00

27 жовтня у широкий прокат у Чехії вийде фільм українського виробництва «Я працюю на цвинтарі», який вже показують в українських кінотеатрах.

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Комедійну драму «Я працюю на цвинтарі» з елементами чорного гумору зняв український режисер Олексій Тараненко, який також є одним із сценаристів фільму. Сценарій базується на однойменній книзі українського письменника Павла Белянського. «Я працюю на цвинтарі» розповідає історію чоловіка Олександра, який працює на кладовищі та має власну контору із виготовлення пам’ятників. Головну роль у фільмі зіграв український актор театру та кіно Віталій Салій.

Foto: Афіша показу у Чехії

Афіша фільму у Чехії.

«Показ нашого драмеді за кордоном – важливий крок для підтримки українських глядачів, що через війну були вимушені залишити свої домівки. І ми дуже радіємо, що наш фільм виходить не лише в Україні, а й повноцінним прокатом в багатьох кінотеатрах Чехії», – зазначила у соцмережах медіагрупа «FILM.UA Group».

Як додають автори фільму, назву «Já, Hrobař» обрали не випадково. У 90-ті роки минулого століття дитяча пісенька «Hrobař» була дуже популярною в Чехії.

Переглянути українській фільм у чеьских кінотеатрах глядачі зможуть вже з 27 жовтня.

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