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ZprávyУкраїнські новиниПитання українців: Як продовжити термін дії закордонного паспорта у Чехії?

Питання українців: Як продовжити термін дії закордонного паспорта у Чехії?

Дарина Дзюба
Foto: Profimedia.cz

Ілюстраційне фото.

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6:00

Українська команда чеського видання Seznam Zprávy відповідає на найчастіші та найактуальніші питання переселенців з України. Сьогодні – про оформлення закордонного паспорта у Чехії.

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  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
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Потрібно продовжити термін дії закордонного паспорта?

Слід зазначити, що замовити виготовлення нового паспорта для виїзду за кордон можуть лише громадяни України, які мають посвідку на тимчасове/постійне проживання в Чехії – přechodný/trvalý pobyt. Про це йдеться на сторінках українського посольства у Чехії.

Тож якщо ви перебуваєте в Чехії на підставі візи тимчасового захисту, ви не можете замовити виготовлення нового закордонного паспорта. Проте якщо найближчим часом у вас завершується термін дії старого паспорта, вам потрібно звернутися до консульського відділу Посольства України у Чехії для продовження терміну його дії.

Ця послуга надається безкоштовно у понеділок, середу та п'ятницю 8 години ранку в консульському відділі Посольства України в Чехії.

Консульський відділ Посольства України в Чехії знаходиться за адресою Прага 6, вул. Шарля де Голля 29, 160 00.

Що для цього потрібно?

Дітям до 16 років потрібно мати з собою такі документи:

  • закордонний паспорт та копія першої сторінки закордонного паспорта одного з батьків/законного представника дитини;
  • закордонний паспорт та копія першої сторінки паспорта дитини;
  • заповнена заява;
  • свідоцтво про народження, видане в Україні, та його фотокопія. У разі, якщо дитина має лише свідоцтво про народження, видане в Чехії, додатково треба принести фотокопію перекладу документа на українську мову, здійсненого судовим перекладачем, та довідку про набуття громадянства України.

Присутність дітей до 16 років при подачі документів у консульстві не є обов'язковою.

Громадянам України, старшим 16 років, потрібно мати з собою такі документи:

  • закордонний паспорт та його копія;
  • заповнена заява.

Громадяни України, старші 16 років, повинні особисто з'явитися до консульства для подачі документів.

Не маєте закордонного паспорта?

Якщо у вас немає закордонного паспорта, але є внутрішній (ID картка) або інший документ, що посвідчує особу (для дітей достатньо свідоцтва про народження), ви можете замовити в консульстві виготовлення сертифікату тотожності особи. Йдеться про документ із фотографією та зазначенням особистих даних латинською транслітерацією.

Ця послуга здійснюється безкоштовно у понеділок, середу та п'ятницю з 8 години ранку в консульському відділі Посольства України в Чехії. З собою необхідно мати внутрішній паспорт України або інший документ, його копію, фотокартку  3,5 *4,5 см та заповнену заяву.

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