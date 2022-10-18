Українці знову їдуть до Чехії. Чи мають вони право на тимчасовий захист?

Нові російські ракетні обстріли України та, можливо, російська мобілізація призвели до того, що все більше українців приїжджають до Чеської Республіки в пошуках безпеки. Серед них є й ті, хто прибув одразу після початку російського вторгнення, повернувся на Батьківщину, а тепер знову виїжджає до Чехії.

Однак організації, які надають допомогу біженцям, не знають, що робити з цією групою людей. У них немає чітких інструкцій щодо того, на що мають право такі переселенці з України.

«Ми починаємо стикатися з таким», – підтверджує Магда Фалтова, директорка Асоціації інтеграції та міграції.

«Люди вже дзвонять нам і з’ясовують, що їм робити», – каже Бланка Толларова з Консорціуму неурядових організацій, що працюють з мігрантами. За її словами, ситуацією «своїх» біженців, які повернулися до України, а тепер знову приїхали до Чехії, переймаються переважно соціальні працівники з менших міст.

Чи мають вони право на тимчасовий захист?

Найгостріші питання стосуються статусу тимчасового захисту, який вже раніше їм надали в Чехії. З ним біженці мають кілька переваг: доступ до чеського державного медичного страхування, можливість отримати гуманітарну допомогу або допомогу для солідарних домогосподарств, а також доступ до чеського ринку праці.

Проблеми можуть виникнути у тих переселенців, які дотримувалися вказівок – повертаючись до України, вони відмовилися від тимчасового захисту, щоб не виникло претензій через, наприклад, несплату медичного страхування.

Згідно з поточною інформацією, від захисту відмовилися 13 тисяч українців. А тепер у разі повернення вони хочуть попросити про нього вдруге. Однак чи можливо це? На запитання видання Seznam Zprávy міністерство відповіло, що так (див. нижче), але люди отримують іншу інформацію.

«Я намагався отримати інформацію щодо цього на гарячій лінії Департаменту з питань надання притулку та міграційної політики в середу, де мені відповіли, що після скасування тимчасового захисту про нього не можна попросити вдруге», – каже Елі Їрман, координатор ініціативи «Hlavák», що допомагає біженцям, які прибувають на головний вокзал Праги.

Він розповідає, що помічає, як тенденція виїздів змінюється: позаминулого тижня ініціатива допомагала близько 60 людям, які щодня виїжджали до України. Минулого тижня було лише близько половини. Натомість у середу зафіксували дев’ятьох осіб, які приїхали вдруге. І тому Елі Їрман хотів підготуватися до того, як він і його колеги-волонтери могли б допомогти людям найближчими днями.

Таку ж інформацію надали на гарячій лінії й іншим організаціям. «Вони кажуть, що якщо українці знову попросять про тимчасовий захист, то більше не отримають його», – зазначає Бланка Толларова з Консорціуму, а також директорка Асоціації з питань інтеграції та міграції.

«Ми вважаємо, що з цим не повинно бути проблем. Приїдуть і попросять. Про це нам раніше сказали у міністерстві. Тепер ми трохи здивовані», – каже директорка Магда Фалтова, додаючи, що на організаційній зустрічі в Міністерстві внутрішніх справ вони отримали інформацію, що повторні заявки будуть можливими.

Крім того, проблема полягає в тому, що у законі, відомому як «Лекс Україна», який визначає умови тимчасового захисту, про другий запит не йдеться. Закон лише передбачає, що біженці, які звернулися за захистом в іншій державі Європейського Союзу, втрачають право на тимчасовий захист у Чехії.

«На нашу думку, закон і директиви цього не забороняють. Немає причин, чому б це не спрацювало», – каже Магда Фалтова.

Тимчасовий захист так, право на житло – ні

Тому редакція звернулася до Міністерства внутрішніх справ з проханням пояснити, чи мають українці знову право на тимчасовий захист, якщо вони вдруге тікають з України.

За словами Гани Мале з відділу преси, біженці можуть знову подати заяву на тимчасовий захист. Процедура подачі заяви нічим не відрізняється від попередньої. «Як і під час першої реєстрації, потрібно відвідати Регіональний центр допомоги Україні (KACPU), – пояснює Гана Мала.

Однак під час другої заяви вже зараховується час, проведений у Чехії під час дії першого тимчасового захисту. Це важлива інформація, оскільки через це біженцям не продовжують деякі пільги. «Кожна особа має право на страхування протягом 150 днів, але якщо вона реєструється вдруге, і цей період уже закінчився, вона більше не має права на безкоштовне страхування», – пояснює Гана Мала.

Проблемою може стати і житло. Про це говорить Клара Боумова, що займається питанням міграції у організації «Charita ČR». «Якщо біженці отримали житло від держави, а потім залишили його, то коли вони приїдуть знову, вже не зможуть знову попросити про нього», – каже Клара Боумова.

Вона також додає, що шукати житло їм доведеться самостійно без підтримки Регіонального центру.

Водночас Клара Бумова зазначає, що нині обговорюється загальноєвропейське рішення, оскільки підхід до повторного виїзду з України у країнах ЄС відрізняється.