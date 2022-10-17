Тимчасовий захист у Чехії за тиждень отримали 3574 українці

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За останні сім днів візи тимчасового захисту в Чехії отримали 3574 українські біженці. Це на 719 віз менше, ніж тижнем раніше. З початку російського вторгнення в Україну Чехія видала 446 811 віз тимчасового захисту. Про це йдеться в даних, які щодня публікує Міністерство внутрішніх справ Чехії у Твіттері.
За останній тиждень до поліції з питань іноземців звернулося 11 628 біженців з України, що приблизно на 2 тисячі менше, ніж минулого тижня. Після прибуття до Чехії вони, окрім дітей до 15 років, мають зареєструватися в поліції протягом трьох днів. Наразі зареєструвався 534 041 українець.
Точна кількість українських біженців, які нині проживають у Чехії, невідома. За словами міністра внутрішніх справ Віта Ракушана, станом на кінець серпня, тобто через півроку після початку російського вторгнення, у Чехії перебувало понад 300 тисяч осіб.
Речниця головного управління Бюро зайнятості Катержина Беранкова минулого тижня повідомила інформагенству «ČTK» про те, що станом на кінець вересня у Чехії працювали понад 88 900 українців із візами тимчасового захисту. З початку російської агресії роботу знайшли понад 131 700 біженців, переважно жінки. Деякі з них вже повернулися на Батьківщину або залишили роботу.
Українцям із візою тимчасового захисту в Чехії не потрібен дозвіл на роботу. Однак роботодавці повинні повідомити Бюро зайнятості про прийняття переселенців на роботу, як і у разі з іншими іноземцями. 70 відсотків біженців, які працюють, складають жінки. Найбільше працівників із візами тимчасового захисту було в Середньочеському краї - понад 14 800 осіб. Далі йдуть Пльзеньський край і Прага.
Минулого тижня Міністерство фінансів Чехії повідомило, що станом на кінець вересня держава витратила 13,9 мільярда крон на подолання міграційної кризи, а місцеві органи влади – три мільярди до кінця липня. За словами міністра фінансів Збинєка Станюри, річні витрати, ймовірно, будуть нижчими за 25 мільярдів крон, про які йшлося раніше.
Найбільше витрат йде на соціальні виплати, на які Чехія витратила 7 мільярдів крон. Витрати на охорону здоров'я українських біженців склали 3,5 мільярда крон, а на проживання - 2,4 мільярда крон.