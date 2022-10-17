Тимчасовий захист у Чехії за тиждень отримали 3574 українці

За останні сім днів візи тимчасового захисту в Чехії отримали 3574 українські біженці. Це на 719 віз менше, ніж тижнем раніше. З початку російського вторгнення в Україну Чехія видала 446 811 віз тимчасового захисту. Про це йдеться в даних, які щодня публікує Міністерство внутрішніх справ Чехії у Твіттері.

За останній тиждень до поліції з питань іноземців звернулося 11 628 біженців з України, що приблизно на 2 тисячі менше, ніж минулого тижня. Після прибуття до Чехії вони, окрім дітей до 15 років, мають зареєструватися в поліції протягом трьох днів. Наразі зареєструвався 534 041 українець.

Точна кількість українських біженців, які нині проживають у Чехії, невідома. За словами міністра внутрішніх справ Віта Ракушана, станом на кінець серпня, тобто через півроку після початку російського вторгнення, у Чехії перебувало понад 300 тисяч осіб.

Речниця головного управління Бюро зайнятості Катержина Беранкова минулого тижня повідомила інформагенству «ČTK» про те, що станом на кінець вересня у Чехії працювали понад 88 900 українців із візами тимчасового захисту. З початку російської агресії роботу знайшли понад 131 700 біженців, переважно жінки. Деякі з них вже повернулися на Батьківщину або залишили роботу.

Українцям із візою тимчасового захисту в Чехії не потрібен дозвіл на роботу. Однак роботодавці повинні повідомити Бюро зайнятості про прийняття переселенців на роботу, як і у разі з іншими іноземцями. 70 відсотків біженців, які працюють, складають жінки. Найбільше працівників із візами тимчасового захисту було в Середньочеському краї - понад 14 800 осіб. Далі йдуть Пльзеньський край і Прага.

Минулого тижня Міністерство фінансів Чехії повідомило, що станом на кінець вересня держава витратила 13,9 мільярда крон на подолання міграційної кризи, а місцеві органи влади – три мільярди до кінця липня. За словами міністра фінансів Збинєка Станюри, річні витрати, ймовірно, будуть нижчими за 25 мільярдів крон, про які йшлося раніше.