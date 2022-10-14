Потяги і автобуси до України тріщать по швах. Все більше людей прямує на Схід

Через понад пів року після початку російського вторгнення всі потяги та автобуси між Чехією та Україною все ще переповнені. Це стверджують перевізники, додаючи, що зазвичай українці їдуть лише на Захід країни, а дорога часто супроводжується ускладненнями.

Подорожуючи між Чехією та Україною, люди без автомобіля мають два варіанти – їхати або автобусом, або потягом. Літаки з Чехії з міркувань безпеки не літають. Незважаючи на це, попит на довші у 13 разів сполучення, залишається високим.

«Нині заповненість складає приблизно 85 відсотків від загальної кількості місць», – описує ситуацію речник компанії «Leo Express» Еміль Седларжік. За його словами, до російського вторгнення стандартна завантаженість цих залізничних сполучень становила приблизно 50 відсотків.

Високим є попит і на автобусні сполучення. «Зараз маршрути діють в обох напрямках – сполучення заповнені в середньому на 80-90 відсотків», – підтверджує речник перевізника «Flixbus» Томаш Беранек. Проте напрямок, у якому їздять пасажири, змінився.

Якщо після початку вторгнення переважна більшість пасажирів з України прямувала на Захід, то нині більшість людей їдуть з Чехії до України. «Під час евакуації переважна більшість пасажирів їхала в напрямку з України до Чехії. З червня все збалансувалося», – каже виконавчий директор залізничного перевізника «RegioJet» Якуб Свобода.

«Згодом збільшився трафік у напрямку України, куди їхали чоловіки, що хотіли долучитися до бойових дій», – додає представник «Flixbus». За словами Седларжіка з компанії «Leo Express», у вересні 54 відсотки від загальної кількості людей їздили на Схід України.

Складнощі на шляху

Нині люди їдуть переважно до сім'ї або на роботу. Проте дорога зовсім непроста. Якщо ви вирішите поїхати з Праги до Львова автобусом, то за квиток доведеться заплатити від 1200 до 2200 крон, а шлях триватиме 16-22 години залежно від маршруту.

Їхати потягом дешевше, до того ж можна вибрати вагон зі спальним місцем, але шлях буде довший і з пересадкою. Пересадка необхідна через різну ширину колій в Україні і Чехії.

«В Україні інша ширина колії – 1520 мм, для прямих поїздів, наприклад, до Києва, потрібно було б використовувати спеціальні вагони, в яких можна хоча б скоригувати ширину колії з європейських 1435 мм на українські 1520 мм, тому пересадка з «європейських» на українські поїзди є найшвидшим та найзручнішим видом транспорту», ​​– пояснює речник «Чеської залізниці» Петр Штяглавський.

Тому зараз люди їдуть із Праги до Кошіце, Будапешта чи Пршемишля, де їм доводиться пересідати на поїзд до України. Компанія «RegioJet» запустила нічні поїзди з Праги до Пршемишля зі спальними місцями, інші ж компанії пропонують лише класичні сидячі місця.

Вартість квитків на потяг починається від 700 крон з Праги до Львова, за спальне місце пасажири заплатять 999 крон. Якщо ви плануєте скористатися послугами «Чеської залізниці», вам доведеться заплатити додаткові гроші, оскільки перевізник встановлює ціни тільки на території Чехії. «Навіть якщо пасажир сплачує одну ціну і має один квиток на всю подорож, ця ціна є сумою тарифів, встановлених окремими залізницями для своєї території», – пояснює представник «Чеської залізниці».

Замість хаосу – звичний режим

Російське вторгнення в Україну спричинило хвилю української міграції і всі сполучення були перевантаженими, тоді як минулого року у багатьох країнах діяли протикоронавірусні обмеження і маршрути були напівпорожніми.

«Хоча сполучення до та з України завжди були одними з найзавантаженіших – виїзд на роботу та повернення були звичними – після вторгнення Росії в Україну ми спостерігали повне заповнення автобусів з України», – описує речник компанії «Flixbus».

З безпекою проблем немає

У зв’язку з останнім розвитком подій в Україні варто звернути увагу і на питання безпеки. Вибух Кримського мосту та бомбардування міст показують, що навіть цивільна інфраструктура знаходиться під загрозою.

Однак небезпечних ситуацій на маршруті перевізники не зафіксували. «Дотепер не було необхідності скасовувати сполучення через воєнний стан. Лиш один потяг суттєво затримався через збої, але ми дочекалися на потяг з України і доставили пасажирів до кінцевого пункту», – розповідає директор залізничних перевезень «RegioJet».