Робота для українців: чеська організація допоможе молоді з працевлаштуванням

Раніше програми неприбуткової організації «Nadání a dovednosti» були спрямовані переважно на дітей та молодь з дитячих будинків та прийомних сімей. Згідно з даними організації, за десять років роботи компанії програмами скористалися 1164 учасники. Крім того, організація співпрацює з 139 дитячими будинками в Чехії.

Однак тепер перед командою стоїть ще одна задача – допомогти переселенцям з України у Чехії. Про це журналістам повідомила засновниця і директорка компанії Лінда Гурдова.

За словами директорки, молодь з України зможе взяти участь у новому дворічному проєкті «Career Boost Academy», створенню якого сприяв грант від датського фонду «Danish Velux Foundations». На учасників програми чекають індивідуальні кар’єрні консультації, менторство, екскурсії компаніями, семінари та майстер-класи, орієнтовані на особистий та кар’єрний розвиток. Разом із HR-спеціалістами учасники проєкту навчаться складати резюме та мотиваційний лист для працевлаштування, пройдуть пробну співбесіду та навчаться працювати з графікою та інструментами від «Google».

Схожу програму має і проєкт з назвою «Rozhled». Його організовують уже протягом десяти років, і, за словами Лінди Гурдової, участь у ньому взяли понад 900 осіб з дитячих будинків і прийомних сімей віком від 17 до 26 років. Для людей з соціально незахищених верств населення програма є безкоштовною і спрямована на те, аби молодь з дитячих будинків та прийомних сімей змогла обрати професію, яка буде їй до вподоби. Водночас це має допомогти їм знайти роботу на ринку праці.

На початку нового навчального року 1 вересня міністр освіти Володимир Балаш заявив, що до чеських шкіл пішли від 57 до 60 тисяч українців. Точну кількість Міністерство освіти досі не оприлюднило.