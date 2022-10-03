Новий склад компанії «Amazon»: ще одна можливість працевлаштування для українців

Американська компанія «Amazon» придбала відбудований логістичний центр у місті Коєтіні в Оломоуцькому регіоні. Це другий склад «Amazon» у Чехії, перший знаходиться недалеко від Праги – у селищі Добровіз Центральночеського краю. Будівництво нового складу забезпечила компанія «Panattoni», а інвестором виступила компанія «Accolade». Приміщення належить однойменному фонду. Вартість складу становить п'ять мільярдів крон.

«У новому центрі «Amazon» запропонує сучасне робоче середовище, де спеціальні роботизовані блоки полегшуватимуть роботу співробітників. Коли будівля буде повністю введена в експлуатацію, ми працевлаштуємо до двох тисяч постійних працівників», – сказав Міхал Шмід, генеральний менеджер «Amazon» у Чехії.

Склад був побудований на території колишнього цукрового заводу. Саме тому перед будівництвом необхідно було рекультивувати землю та усунути екологічні навантаження.

«Інвестиції в ревіталізацію застарілих або напівзруйнованих кампусів – наша спеціалізація. Я пишаюся тим, що нам знову вдалося створити промислову зону на ділянці з низькою екологічною цінністю, яка буде займати одне з перших місць у сфері екологічно чистого та технологічного будівництва», – зазначив генеральний директор «Accolade Group» Мілан Кратіна.

Ящірки і бджоли

Під час будівництва велика увага приділялася екологічності. Окрім посадки 500 дерев на території складу і в самому місті та фотоелектричної електростанції на даху приміщення, розробник та інвестор також зробили ставку на економніший метод опалення. Замість газу приміщення обігріватимуть теплові насоси. Крім того, навколо приміщення поставлять вулики та створять місце для ящірок.

«Проєкт у Добровізі також був унікальним з точки зору поєднання сучасних технологій і екологічності, але у Коєтіні ми пішли трохи далі», – розповів виданню Павел Совічка, керівник компанії «Panattoni» в Чехії та Словаччині.

Склад є унікальним і за конструкцією. Це перший у Чехії логістичний центр, який має кілька поверхів. Хоча проєкція має всього 51 тисячу квадратних метрів, загальна площа складу становить 187 тисяч квадратних метрів.

Будівництвом проєкту займалася будівельна компанія «Goldbeck Bau». Перевага полягала в тому, що вона могла транспортувати бетонні конструкції залізницею просто на будівельний майданчик і не потребувала використання вантажного транспорту. Завод «Goldbeck Bau» знаходиться лише за дванадцять кілометрів від Коєтіна.