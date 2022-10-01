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ZprávyУкраїнські новини«Воїни світла». До Чехії приїде Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України

«Воїни світла». До Чехії приїде Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України

Дарина Дзюба
Foto: Profimedia.cz

Ілюстраційне фото.

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8:00

У грудні 2022 року в Чехії відбудуться гастролі заслуженого Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України з концертною програмою «Воїни світла». Протягом тижня артисти відвідають п'ять міст республіки.

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Як зазначають організатори, «Воїни світла» – видовищне шоу, метою якого є розважити чеську публіку, познайомити її з різноманіттям української культури, а також розповісти про героїв українського народу, що борються за свободу та незалежність. Крім того, в рамках шоу ансамбль виконає всесвітньо відомі шедеври класичної, джазової, поп- та рок-музики, що стане своєрідним містком європейської культурної єдності.

Foto: Фейсбук організаторів заходу.

Афіша концертів у Чехії.

Заслужений Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України був заснований у Києві в 1939 році. Під час їхніх виступів глядачі можуть насолодитися унікальним поєднанням хорового співу, майстерної хореографії та симфонічної музики. На сцені одночасно виступатимуть 100 артистів.

Концерти відбудуться:

14.12.2022 - Градець Кралове, «Kongresové centrum Aldis»

15.12.2022 - Прага, «Kongresové centrum Praha»

16.12.2022 - Прага, «Kongresové centrum Praha»

18.12.2022 - Брно, «Městská hala VODOVA»

19.12.2022 - Злін, «Kongresové centrum Zlín»

20.12.2022 - Острава, «Multifunkční aula Gong»

Тривалість концерту – 150 хвилин.

Раніше до Чехії багато років поспіль приїздив російський ансамбль «Александрівці». Проте після анексії Криму в 2014 році їхні концерти регулярно бойкотуються активістами, які вбачають у них інструмент гібридної війни та пропаганди войовничого імперіалізму. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну концерти ансамблю у Чехії скасували.

Квитки можна придбати за посиланням ТУТ.

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