Вчора у Празі відбувся так званий Празький саміт міст, на якому зібралися десятки мерів та інших представників міст з усієї Європи та світу. Захід відбувся у рамках головування Чехії в Раді ЄС.

У Центрі архітектури та містобудування (CAMP) виступив і мер Києва Віталій Кличко. На заході, головною темою якого вчора стало відродження та повоєнне відновлення України, він подякував за зусилля, докладені до інтеграції Києва та всієї України до європейських структур.

«Дякуємо за оборонне озброєння. Я кажу оборонне, тому що ми досі боронимо свою Батьківщину. Ми повинні зберегти нашу цілісність і незалежність. Це те, за що ми боремося. Ми захищаємо наші міста, наші родини, наших дітей. Але не забувайте, що ми також боремося за кожного з вас», – сказав мер Києва.

«Україна – дружня країна з доброзичливими людьми. Ми ні до кого не агресивні. Щодо відновлення України у нас є короткострокові та довгострокові плани. Ми хочемо, щоб наші біженці повернулися, а для цього вони повинні мати де жити. Ми живемо в умовах війни. Протягом війни було зруйновано 220 житлових будинків, у нашому рідному місті загинуло 126 чоловік, з них 4 дітей. Але потихеньку ми повертаємося до нормального життя, починають відкриватися ресторани, люди ходять вулицями», – описав Кличко, як змінилося життя в Україні за останні місяці.

Київ був центром воєнних дій передусім в перші дні російського вторгнення. Тоді Кличко одягнув бронежилет, взяв у руки пістолет і вийшов на вулиці міста. Нині ситуація у столиці України спокійніша, і Кличко починає замислюватися над тим, у якому напрямку рухатиметься країна в довгостроковій перспективі.

Foto: Seznam Zprávy На відкритті саміту виступили мер Варшави Рафал Тшасковський, мер Києва Віталій Кличко та їхній празький колега Зденек Гржіб.

Кличко зазначив, що Київ має черпати натхнення у країнах Вишеградської групи. «Чехія є хорошим прикладом для України. Пам’ятаю, коли впала залізна завіса, Чехія опинилася в складній ситуації. За останні 20 років Чеська Республіка досягла неймовірного прогресу. Я маю на увазі нову інфраструктуру, загалом якість життя. Тепер ми трохи заздримо, в хорошому сенсі цього слова. Чехія – зовсім інша країна, ніж 20 років тому. Так само і ми маємо відбудувати нашу країну. Чехія показала нам правильний шлях».

Київ – учасник Пакту вільних міст

Київ став учасником Пакту вільних міст, який у 2019 році заснували мери Праги, Варшави, Будапешта та Братислави. За словами міського голови Праги Зденека Гржіба, який також виступав на саміті, наразі пакт налічує 33 члени, востаннє до нього приєдналися Берлін, Гамбург, Брюссель, Рига та Вільнюс.

Кличко назвав приєднання Києва до пакту важливим кроком і в рамках переговорів про вступ України до ЄС. «Це символічний акт, який дуже важливий для мого міста і моєї країни», – сказав він, додавши, що це крок, який дійсно зробить Україну європейською державою.

«Українці хочуть бути частиною європейської родини. Разом ми сильніші. Дуже важливо, що я можу бути сьогодні тут і інтегрувати Україну та моє рідне місто до європейської спільноти. Я хочу подякувати всім. Зараз дуже критичний час для нашої країни. Ми не хочемо бути частиною Російської імперії. Ми бачимо майбутнє України як частини європейської сім’ї і боремося за це», – сказав Кличко.

За його словами, поразка Росії є необхідною, інакше вона продовжить свої імперські амбіції заволодіти іншими країнами, що колись були у її сфері впливу.

«Якщо Україна зазнає поразки у цій війні, ніхто не знає, яку країну Москва обере наступною. Дехто не вірить, що ця небезпека існує, але багато людей також не вірили, що Москва здатна розв’язати найбільшу війну з часів Другої світової війни у наш час», – попередив Кличко.

Кличко: У політиці бувають удари нижче пояса

Наприкінці свого виступу Кличко детальніше торкнувся особистих тем і розповів про те, якою великою зміною для нього було скласти боксерські рукавиці і стати повноцінним політиком.

«Бути мером Києва нелегко. Я завжди кажу людям, що як у чемпіона у важкій вазі на боксерському рингу у мене був лише один суперник. Але у цій роботі є багато викликів. У спорті є чітко визначені правила, у політиці вас інколи можуть вдарити нижче пояса», – сказав Кличко.