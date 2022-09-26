У Моравсько-Сілезькому регіоні скасовують безкоштовний проїзд для біженців

З початку жовтня біженці з України вже не зможуть безкоштовно користуватися регіональним транспортом в Моравсько-Сілезькому краї. Таке рішення ухвалили місцеві депутати, а журналістам про це повідомила речниця регіону Нікола Біркленова. Безкоштовно користуватись транспортом українці, які втекли від війни до Чехії, могли з 9 березня.

«Безкоштовний проїзд був дружнім кроком по відношенню до громадян України, який мав полегшити їхню важку ситуацію. Після більш ніж пів року цей захід скасовується», – сказав заступник губернатора з питань транспорту Радек Подставка. За його словами, інтеграція українців у регіоні успішно триває.

«Вони залучаються до громадського життя, починають навчатися чи працювати. Система допомоги біженцям стабілізувалася, ми можемо організувати проживання для громадян України, пропонуємо їм мовні курси та допомогу щодо медичного страхування чи виплат пільг. Українці можуть у нас працювати і, якщо хочуть, розпочати з нами нове життя. Тож час повертатися до нормального життя, з початку жовтня всі пасажири знову їздитимуть за звичайним тарифом», – додав він.

Про скасування пільг для біженців з України вже раніше попереджали у муніципалітеті міста. 30 вересня – останній день, коли українці можуть безкоштовно користуватися транспортом Острави. Крім того, скасовується і пільговий вхід до спортивних об’єктів «Sareza», зоопарку, а також на вежу Нової ратуші.

Нова адреса Регіонального центру допомоги Україні

Речниця регіону нагадала, що з понеділка на біженців чекає ще одна зміна. Регіональний центр допомоги Україні (KACPU), який досі працював у виставковому центрі «Černá louka» в центрі міста, переїхав до будівлі за адресою Dr. Malého 1356/17.

«Існуючий центр допомоги у виставковому центрі «Černá louka» в Остраві є невиправдано великим і має високі накладні витрати. Ось чому Моравсько-Сілезький край вирішив відкрити інший центр», – зазначила речниця. KACPU, на функціонування якого досі було витрачено 28 мільйонів крон, буде й надалі працювати щодня з 8 до 16 години. Проте подавати документи на тимчасовий захист біженці там можуть цілодобово.

У новому центрі допомоги біженці знайдуть представників Департаменту з питань міграційної політики та надання притулку, медичних страхових компаній, поліції у справах іноземців, а також пожежників, працівників «Чеського Червоного Хреста», перекладача, психолога або міську поліцію. Водночас центр пропонує місце для ночівлі та тимчасового розміщення домашніх тварин.