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Українська балетна трупа презентує в Чехії «Ромео і Джульєтта»

Наталія Драган
Foto: https://focus.ua/

Головні партії у балеті «Ромео і Джульєтта» виконають народний артист України Олександр Стоянов та прима-балерина Національного театру опери та балету України Катерина Кухар.

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8:00

Всесвітньо відомі артисти трупи «KYIV GRAND BALLET» представлять чеській громаді балетну виставу «Ромео і Джульєтта» за п’єсою Вільяма Шекспіра. Балетні виступи пройдуть у жовтні в Празі та інших містах Чехії.

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Українська балетна трупа «Kyiv Grand Ballet» розпочала свою гастрольну діяльність у 2014 році з туру у Франції, який називався «Зірки світового балету». За півтора місяці було надано понад 35 гала-концертів. Після успішного дебюту гастролі трупи продовжились у всьому світі.

Foto: https://www.ukrconcert.cz/

Афіша виступів балетної трупи «KYIV GRAND BALLET» у Чехії.

У жовтні цього року «Kyiv Grand Ballet» завітає до Чехії і виступить з балетною виставою «Ромео і Джульєтта» за п’єсою Вільяма Шекспіра.

«Ромео і Джульєтта» - одна з найяскравіших п'єс Шекспіра. У ній багато експресії – від веселої усмішки до дикого розпачу, від ніжного кохання до лютої злості. Але над усім переважає любов до життя та віра у перемогу правди та добра.

Головні партії у балеті «Ромео і Джульєтта» виконають народний артист України Олександр Стоянов та прима-балерина Національного театру опери та балету України Катерина Кухар, які продовжують завойовувати світовий ринок балетного мистецтва.

Декорації та костюми для балетної вистави створені найкращими майстрами Києва з Національної опери України.

Придбати квитки на виставу «Ромео і Джульєтта» можна ТУТ.

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