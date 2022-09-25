Українська балетна трупа презентує в Чехії «Ромео і Джульєтта»

Українська балетна трупа «Kyiv Grand Ballet» розпочала свою гастрольну діяльність у 2014 році з туру у Франції, який називався «Зірки світового балету». За півтора місяці було надано понад 35 гала-концертів. Після успішного дебюту гастролі трупи продовжились у всьому світі.

Foto: https://www.ukrconcert.cz/ Афіша виступів балетної трупи «KYIV GRAND BALLET» у Чехії.

У жовтні цього року «Kyiv Grand Ballet» завітає до Чехії і виступить з балетною виставою «Ромео і Джульєтта» за п’єсою Вільяма Шекспіра.

«Ромео і Джульєтта» - одна з найяскравіших п'єс Шекспіра. У ній багато експресії – від веселої усмішки до дикого розпачу, від ніжного кохання до лютої злості. Але над усім переважає любов до життя та віра у перемогу правди та добра.

Головні партії у балеті «Ромео і Джульєтта» виконають народний артист України Олександр Стоянов та прима-балерина Національного театру опери та балету України Катерина Кухар, які продовжують завойовувати світовий ринок балетного мистецтва.

Декорації та костюми для балетної вистави створені найкращими майстрами Києва з Національної опери України.