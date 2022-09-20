У Чехії значно похолодшає: прогноз погоди на тиждень

Згідно з тижневим прогнозом погоди Чеського гідрометеорологічного інституту, найтеплішим днем, ймовірно, буде субота, коли денна температура досягне 19 градусів за Цельсієм. Проте з середи вночі та вранці можливі заморозки.

Минулого тижня в горах з’явився перший сніг, вночі в більшості районів йшов дощ, зокрема в регіоні Шумави. «На станції Шпічак ми зафіксували понад 50 міліметрів за 24 години», – повідомили метеорологи у Фейсбуці. Після сильних опадів піднявся рівень менших річок. Перша стадія повені була в Отаві, Видрі та Кремельні, але на більшості станцій рівні досягли свого піку.

У вівторок місцями очікується мінлива хмарність із дощами. Температура повітря коливатиметься від 10 до 14 градусів за Цельсієм.

У середу буде хмарно, подекуди з дощами. Найнижча температура вночі опуститься до семи-трьох градусів за Цельсієм, на ґрунті з'являться заморозки, які метеорологи прогнозують до кінця цього тижня. Температура повітря не перевищуватиме 15 градусів за Цельсієм.

У четвер буде ясно, лише у східній половині країни місцями очікуються дощі. Максимальна денна температура становитиме від 12 до 16 градусів тепла.

У п'ятницю вранці та вдень можливий туман або легка хмарність. Протягом дня хмарність збільшуватиметься, а на північному сході дощитиме. Максимальна денна температура наблизиться до 17 градусів тепла.