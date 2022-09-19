Українці збираються виготовляти у Чехії безпілотники

До 2014 року українець Денис Чередниченко був рядовим поліцейським, а також авіамоделістом. Проте після вторгнення Росії та окупації Криму друзі з армії почали звертатися до нього за порадою щодо роботи літальних апаратів з дистанційним керуванням – дронів.

Кажуть, тоді українська армія не мала таких «шпигунів» у вигляді безпілотників, але вони стали гостро потрібні військовим.

Як співвласник і директор компанії «DeViRoА» з моделіста-ентузіаста Чередниченко перетворився на офіційного постачальника військових безпілотників для української армії.

Наступну главу свого бізнесу компанія хоче написати у Чехії. Вже влітку Чередниченко створив тут компанію і планує перенести частину виробництва до Чехії. «Наше обладнання народжувалося на полі бою. Наша перевага – бойовий досвід, ми працюємо в умовах конфлікту, який триває вісім років. Ми хочемо продовжити наш бізнес у Чехії, тому що ви були однією з перших країн, яка допомогла нам після початку війни», – каже він в інтерв’ю виданню Seznam Zprávy.

Крім того, перенести частину виробництва з України компанія хоче і з міркувань безпеки – подалі від шпигунської та диверсійної діяльності Москви.

«Лелека» в бою і на полі

Це одна з багатьох історій української армії, яка цієї зими здивувала весь світ. Вона мужньо протистояла кількісній противазі росіян й змогла вибити агресора з околиць Києва. Український уряд може розраховувати на підтримку Заходу, чи то в постачанні військового обладнання, фінансах чи розвідці. Однак на полі бою життям ризикують самі українці, а країна явно готувалася до зіткнення з моменту анексії Криму.

«Моє хобі стало моїм бізнесом. Приблизно у 2015 році, після року підготовки, ми створили перший прототип і передали його українській армії для перших випробувань. На основі відгуків військових ми модернізували та налаштували його. Саме бойовий досвід дає нам можливість удосконалювати нашу продукцію дуже швидко», – каже Чередниченко.

Кадри бойових дій в Україні з дронів «Лелека». Video: DeViRo

Спочатку фінансово компанію тримали на плаву місцеві бізнесмени, які замовляли дрони. У 2021 році безпілотники отримали дозвіл на використання українською армією.

Сьогодні безпілотник компанії «DeViRo» з назвою «Лелека» передусім збирає інформацію. «Він може передавати відео з поля бою, розраховувати координати об’єктів на землі чи шлях артилерійського вогню», – перераховує заступник директора компанії Кирило Заблотний. За його словами, сьогодні в Україні в компанії працюють понад сто людей.

Хоча йдеться про техніку переважно для військових цілей, її також можна використовувати, наприклад, у сільському господарстві. Дрон може стежити за тим, як продовжують рости культури на великих полях, або захищати сільськогосподарські території.

«Хороша рекомендація»

Обидва чоловіки, Чередниченко та Заблотний, представили свою продукцію на виставці військової техніки «Дні НАТО» в Остраві. «Чехія дуже підтримує Україну, ми це добре знаємо. Ми не забудемо, що ваш прем’єр був одним із перших політиків, які відвідали Київ. Ми також знаємо історію вашої авіації. І останнє, але не менш важливе – ви поруч», – пояснює Чередниченко, чому наступним місцем роботи вони обрали саме Чехію.

Влітку вони вже заснували фірму в Чехії. У компанії ще немає штаб-квартири, але під час візиту у вересні українські бізнесмени хочуть побачити кілька будівель, де, можливо, буде розташований майбутній завод. «Ми готові інвестувати у виробництво в Чехії. Нам потрібна перспектива майбутніх контрактів. Ми можемо принести в Чехію унікальну в європейському контексті технологію», – додає Заблотний.

За словами Томаша Копечного, заступника міністра оборони з питань промислового співробітництва, контакти з українським виробником безпілотників є корисними. «Те, що українські військові використовують ці безпілотники і задоволені ними, є досить хорошою рекомендацією. Для будь-якого виробника чи розробника у світі досвід використання безпілотників проти російських окупантів є незамінним, тому я сподіваюся, що у рамках партнерства з чеськими компаніями він приживеться і у нас», – сказав він редакції.

Загнаний у кут звір

До Острави Чередниченко приїхав з Дніпра. Сам він не воює, але займається доставкою безпілотників для армії, тому також пересувається в зонах прямих конфліктів.

Останніми днями з України надходять повідомлення про те, як українській армії вдається звільнити територію на сході України, яку росіяни окупували з перших тижнів війни.

«Зараз ми бачимо чудові результати, але їхня ціна дуже висока. Російська армія не така сильна, як Москва заявляла раніше. Але в міру того, як ми просуваємось, росіяни стають злішими, агресивнішими, як загнаний у кут звір, і мстять мирним жителям», – зазначає українець.