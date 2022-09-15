Прем'єр Чехії: Військове обладнання, передане Україні, частково оплатить ЄС

Після зустрічі прем'єр-міністр повторив свої попередні слова про необхідність посилення обороноздатності Чехії через війну в Україні. Тому, за його словами, оборона є пріоритетом уряду.

«Серед пріоритетів уряду – витрати на оборону, модернізація армії, а тепер ще й допомога Україні. Завдяки пожертвам союзників в обмін на надане Україні обладнання нам вдається модернізувати армію», – зазначив Петр Фіала.

Водночас він заявив, що фінансово допомогу Україні Чехії суттєво фінансує Євросоюз. «Щоб допомогти Україні, ми надали військове обладнання на суму 3,8 мільярда крон, щонайменше 80 відсотків цієї суми відшкодує Європейський Союз», – сказав прем'єр.

На прес-конференції міністерка оборони заперечила, що поставки військової техніки в Україну загрожуватимуть безпеці Чехії.

«Не йдеться про загрозу нашій обороні. Якби ми не надсилали зброю та військовий матеріал, де була б впевненість, що Путін та його війська не підуть далі? Те, що поляки витратили 3 відсотки ВВП, як і країни Балтії, не випадковість. Країни сприймають Росію як загрозу, вони продемонстрували це в Україні, і якби ми їх не зупинили, вони б рухалися далі до Європи», – сказала Чернохова.

Останніми роками чеська армія переживає модернізацію. Влітку уряд вирішив вести прямі переговори зі Швецією та Сполученими Штатами про закупівлю понад 200 гусеничних бойових машин піхоти та придбання винищувачів «F-35». Обидва тендери коштуватимуть десятки мільярдів крон.

Саме за початок переговорів з американцями про закупівлю винищувачів, які в майбутньому замінять шведські «Gripen», Фіала похвалив Чернохову. «Вона заслуговує на велике визнання за початок переговорів із США про закупівлю багатоцільових надзвукових літаків «F-35», що є одним із ключових кроків для модернізації армії», – додав прем’єр-міністр.