Коментар: Україна перемагає. Слава Чехії!

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Під час швидкого контрнаступу в неділю ввечері в кількох місцях на півночі Харківської області українські сили вийшли на кордон з Росією. Про це у неділю ввечері повідомило видання Reuters. З початку вересня ЗСУ звільнили вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів території на північному сході України. Значних втрат зазнала російська армія в районі Харкова.
Думаю, що для нас, чешок і чехів, це сильний поштовх. Ще на початку російського вторгнення соціологи попереджали, що ентузіазм допомогати Україні з часом зменшиться. Так і сталося. Люди почали ставати байдужими до війни. Чимало чехів демонструють своє розчарування. А допомогу Україні вважають джерелом внутрішніх проблем.
У цьому нікого не можна звинувачувати. Варто лише уточнити, що винна у цьому не Україна, а Кремль. Кампанія Путіна справді дуже ускладнила життя людей. Ті з нас, хто не має зайвих мільйонів на своїх рахунках, не впевнені у своєму майбутньому.
Příběhy Ukrajinek. Історії українок
Přinášíme vám příběhy ukrajinských žen, které se navzdory válce rozhodly zůstat doma.
Розповідаємо історії українських жінок, які попри війну вирішили залишитися вдома.
Проте нині виявляється, що наша позиція, позиція всієї країни, була і є правильною. Ситуація на фронті може ще сто разів змінитися. Зрештою, росіяни можуть загнати українців у болото.
Що, звісно, не повинно завадити нам разом з українцями порадіти «найзначнішим військовим успіхам після березневої перемоги в битві за Київ», як пише американський Інститут вивчення війни.
Давайте не дозволимо нашому самозневажливому характеру, який, бозна-чому, завжди диктує нам недооцінювати себе та піддавати себе критиці, стримувати нас.
За боротьбу проти тиранії ми, чешки і чехи, платимо підвищенням цін практично на все. Страхом, який рахунок нам виставлять за електроенергію навесні. Переживанням, чи виживе компанія, в якій ми працюємо.
Це все жахливо. Проте, на мою думку, це все врівноважує факт, що ми можемо пишатися собою. Як каже народна мудрість: якщо хочете пишатися собою, робіть речі, якими можете похвалитися.
У будь-якому разі ми можемо похвалитися тим, що воюємо з Путіним, навіть якщо це «лише» матеріальна битва. Як би не закінчилася війна, історія покаже, що у складному 2022 році чехи були на правильному боці. Вони відстоювали свободу.
Чи існує цінність вища?