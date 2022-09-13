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Чехія не знає, скільки українських біженців залишилося в країні

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ZprávyУкраїнські новиниКоментар: Україна перемагає. Слава Чехії!

Коментар: Україна перемагає. Слава Чехії!

Ян Странський, Дарина Дзюба
Foto: Profimedia.cz

Президент України Володимир Зеленський і його протистояння Путіну надихають і творців вуличного мистецтва.

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7:00

«Як би не закінчилася війна, історія покаже, що у важкому 2022 році чехи були на правильному боці. На боці свободи», – пише у своєму коментарі редактор видання Ян Странський.

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Під час швидкого контрнаступу в неділю ввечері в кількох місцях на півночі Харківської області українські сили вийшли на кордон з Росією. Про це у неділю ввечері повідомило видання Reuters. З початку вересня ЗСУ звільнили вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів території на північному сході України. Значних втрат зазнала російська армія в районі Харкова.

Думаю, що для нас, чешок і чехів, це сильний поштовх. Ще на початку російського вторгнення соціологи попереджали, що ентузіазм допомогати Україні з часом зменшиться. Так і сталося. Люди почали ставати байдужими до війни. Чимало чехів демонструють своє розчарування. А допомогу Україні вважають джерелом внутрішніх проблем.

У цьому нікого не можна звинувачувати. Варто лише уточнити, що винна у цьому не Україна, а Кремль. Кампанія Путіна справді дуже ускладнила життя людей. Ті з нас, хто не має зайвих мільйонів на своїх рахунках, не впевнені у своєму майбутньому.

Příběhy Ukrajinek. Історії українок

Přinášíme vám příběhy ukrajinských žen, které se navzdory válce rozhodly zůstat doma.

Розповідаємо історії українських жінок, які попри війну вирішили залишитися вдома.

Foto: Архів Ольги.

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Проте нині виявляється, що наша позиція, позиція всієї країни, була і є правильною. Ситуація на фронті може ще сто разів змінитися. Зрештою, росіяни можуть загнати українців у болото.

Що, звісно, ​​не повинно завадити нам разом з українцями порадіти «найзначнішим військовим успіхам після березневої перемоги в битві за Київ», як пише американський Інститут вивчення війни.

Давайте не дозволимо нашому самозневажливому характеру, який, бозна-чому, завжди диктує нам недооцінювати себе та піддавати себе критиці, стримувати нас.

За боротьбу проти тиранії ми, чешки і чехи, платимо підвищенням цін практично на все. Страхом, який рахунок нам виставлять за електроенергію навесні. Переживанням, чи виживе компанія, в якій ми працюємо.

Це все жахливо. Проте, на мою думку, це все врівноважує факт, що ми можемо пишатися собою. Як каже народна мудрість: якщо хочете пишатися собою, робіть речі, якими можете похвалитися.

У будь-якому разі ми можемо похвалитися тим, що воюємо з Путіним, навіть якщо це «лише» матеріальна битва. Як би не закінчилася війна, історія покаже, що у складному 2022 році чехи були на правильному боці. Вони відстоювали свободу.

Чи існує цінність вища?

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