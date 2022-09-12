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Празький театр запрошує на прем'єру вистави українською мовою

Наталія Драган
Foto: http://www.divadloaha.cz/

Казкова музична комедія про хлопчика, який настільки не довіряє світу дорослих, що вирішує не дорослішати. Ілюстраційне фото.

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19:00

Празький дитячий театр підготував чудову музичну комедію для українських дітей.

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Допомогти дітям українських біженців вирішила і трупа празького театру «AHA!». 15 вересня о 10 годині актори театру запрошують юних глядачів на прем'єру чудової музичної комедії від драматурга Давида Бенеша «Як я не хотів дорослішати» (Jak jsem nechtěl vyrůst), яка відбудеться українською мовою.

«Щодня ​​я бачив у новинах і читав у ЗМІ все нові й нові докази жахів і звірств, які довелося пережити мужньому українському народові на своїй Батьківщині. Моя злість на російського агресора поступово змінилася на бажання їм допомогти. А як інакше може допомогти театр, орієнтований на сім’ї з дітьми, крім культурного досвіду?», - зазначив порталу informuji.cz керівник театру «AHA!» Якуб Штіх, який і запропонував перекласти виставу українською мовою.

Тож 15 вересня українські глядачі зможуть побачити кумедну історію хлопчика, який не довіряв дорослим і вирішив не дорослішати, а назавжди залишитися маленьким. Ця історія – веселе дослідження відносин між молодими та старими, дорослими та дітьми. І такий маленький погляд у минуле, коли не було мобільних телефонів, а по телевізору транслювалася лише одна програма.

Подивитися комедію можна буде у празькому театрі «AHA!» до 21 січня 2023 року за адресою: Sokolovská 969/191, Praha 9.

Детальніше ознайомитися з програмою вистави можна за посиланням.

Придбати квитки можна ТУТ.

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