8 фраз, про які вам не розкажуть на уроках чеської

Всі вам кажуть: спочатку добре вивчіть чеську, тоді зможете не лише спілкуватися, а й влаштуватися на роботу, а отже, й отримувати гроші. Пропозицій курсів чеської мови для українців, зокрема онлайн, багато, але сьогодні ми хочемо запропонувати вам кілька фраз, про які на уроках вам, мабуть, не казали.

Це вісім усталених фраз, які часто вживають чехи. Можливо, ваша дитина вже «принесла» їх додому з чеської школи, тобто використала їх, а ви не знали, що вони означають. Якщо дослівно перекласти їх українською, то можна отримати зовсім інше значення.

Ось вісім фраз та їхнє значення.

«Jdeme na jedno» або «Ходімо на одне»

Чехи вживають цей вислів, коли хочуть сказати, що збираються до ресторану, зазвичай на пиво. Вираз «йти на одне» означає «ходімо вип'ємо одне пиво». Але одним пивом чехи зазвичай не обходяться.

«Jdi do Prčic» або «Йди до Прчіц»

Якщо хтось посилає вас до Прчіц, то знайте, що вони вами не задоволені. Ви повинні просто дати людині спокій, піти геть, залишити її. Прчіце – це село, де проходить найвідоміший найдовший маршрут, звідси й виник вислів «Jít do Prčice».

«Spadl jsi z višně?» або «Ти впав з вишні?»

Цей вислів означає щось на кшталт «Ти серйозно?» Але ця фраза є значно емоційніша. Ймовірно, ви зробили щось дійсно несподіване і не зовсім приємне.

«To jsi tomu dal korunu» або «Ти дав цьому корону»

Цей вислів можна перекласти як «Це вже пік». Уявіть, що щось йде не так, ви хочете це виправити, але замість того, щоб виправити, погіршуєте ситуацію. Саме тоді ви «дали цьому корону».

«Sbal si svých pět švestek» або «Спакуй своїх п’ять слив»

Коли хтось каже вам спакувати кілька своїх слив, вони не відправляють вас до саду збирати фрукти. Річ у тому, що людина більше не хоче вас бачити. Ви маєте взяти ті речі, з якими прийшли, і піти. Сподіваємось, ви ніколи не почуєте цей вислів.

«Až naprší a uschne» або «Коли пройде дощ і все висохне»

Іноді вам не хочеться йти на роботу або робити те, чого хтось хоче від вас. Скажіть йому, що ви зробите це після того, як пройде дощ і все висохне. Це означає, що через довгий-довгий час, а, можливо, навіть ніколи.

«Proč se s tím tak hrabeš?» або «Чому ти з цим возишся?»

Якщо щось займає у вас дуже багато часу, чех скаже вам, що ви з цим возитеся. Окрім того, це вислів, що описує роботу в саду з граблями. Ця фраза означає, що ви просто повільні.

«Vezmi rozum do hrsti» або «Візьми розум у кулак»

Просте пояснення: ви повинні думати про те, що ви робите. Все ретельно зважте, обміркуйте і тільки потім приймайте рішення. Чеською це називається «брати розум у кулак».

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