Епідемія коронавірусу в Чехії прискорилася втретє поспіль. У середу виявили 2281 підтверджений випадок зараження, що приблизно на 350 більше, ніж тиждень тому. Кількість госпіталізованих, навпаки, зменшилася. За даними Міністерства охорони здоров’я, їхня кількість становить 700 осіб.

Відносно найкраща ситуація у Карловарському та Оломоуцькому краях. Навпаки, найвищий показник захворюваності спостерігається у Краловоградецькому регіоні, де минулого тижня зафіксовано 128 випадків інфікування на 100 тисяч жителів.

Від початку епідемії у березні 2020 року в Чехії було підтверджено понад 4,05 мільйона випадків зараження коронавірусом. Це число не включає випадки, коли хтось інфікувався повторно. Кількість людей із підозрою на повторне зараження становить майже 313 тисяч осіб.