Восени закінчиться війна. Чехи планують побудувати в Україні завод

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Чеські компанії неабияк цікавляться ситуацією в Україні, де після закінчення війни вони можуть розпочати свою діяльність. Виробник медичного обладнання «Batist Medical Holding» планує побудувати в Україні завод.
«Для нас це хороший стратегічний крок, тому що ми маємо одне виробництво у Чехії, і ми хотіли розширити виробництво в Португалії, щоб краще охопити західну частину Європи, а особливо Піренейський півострів, де ми активно ведемо свою діяльність. Але нині ми переглянули це питання», - каже генеральний директор і власник компанії Томаш Мертлік.
За його словами, виробництво в Україні має сенс переважно через дешевшу робочу силу та охоплення регіону Східної Європи, таких країн, як Україна, Болгарія та Румунія тощо, куди холдинг «Batist» також експортує.
З початку російського вторгнення його компанія підтримує Україну грошима та медикаментами. Крім того, за словами Мертліка, в Україні бракує виробництва медичних виробів, воно ніколи не було великим, тому розширення має сенс. Адже навіть на чеській фабриці у містечку Червений Костелец з початку війни працювали українці, які добре зарекомендували себе.
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Власник компанії також розглядав це питання з українськими політиками. «Ми мали можливість обговорити це з колишнім послом України в Чехії Євгеном Перебийносом, з яким ми підтримуємо зв’язок навіть зараз, коли він ближчий до президента Володимира Зеленського, а також співпрацюємо з українським МОЗ. Їм сподобалася ідея, але наразі у них інші клопоти і їм потрібні медичні засоби», – каже Мертлік.
За його словами, сума інвестиції в будівництво фабрики становить від ста до двохсот мільйонів крон. «Щоб побудувати завод і оснастити його, потрібно близько року. Ще півроку-рік знадобиться для сертифікації приміщень, тому що в нашому бізнесі все виробництво відбувається в чистих приміщеннях. Цей проєкт розрахований приблизно на два роки», – додає він.
Судові процеси
Директор холдингу вважає, що до осені або до кінця року стане зрозуміліше, коли закінчиться війна. «Потім ми б почали планувати проєкт більш конкретно, тобто де саме, які розміри. Спочатку ми б почали збирати продукцію в Україні, тому що наш бізнес частково побудований на складанні продукції, яку ми купуємо в різних куточках світу. Другий етап полягає в тому, що ми створюємо продукцію самі, і для цього потрібні додаткові технології. Це була б друга частина інвестицій», – вважає він.
Мертлік вважає, що до того часу він зможе отримати кошти для інвестиції. У 2020 році прибуток компанії «Batist Medical Holding» становив близько 160 мільйонів крон, але минулого року він не був таким великим, і холдинг зазнав збитків у розмірі десятків мільйонів крон.
Однак причина не пов'язана із самим бізнесом медичного обладнання. Двоє бізнес-партнерів – чеський підприємець і в’єтнамська компанія – не повернули власнику компанії заставу за медичні рукавички. Йшлося про 120 мільйонів крон, до того ж представники фірми так і не дочекалися ані рукавичок, ані грошей. Мертліку довелося купувати рукавички за власні кошти в іншому місці, бо це було державне замовлення.
Якщо йому вдасться домовитися з боржниками або відсудити гроші, компанія збільшить цьогорічний прибуток, який, за словами Мертліка, без заборгованих грошей складатиме десятки мільйонів крон.
Міжнародне відновлення
Минулого тижня заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко і посол Чехії Радек Матула обговорювали участь Чехії у відбудові України. В основному йдеться про приватні та багатоквартирні будинки, школи, дитячі садки, медичні заклади, водо- та електромережі тощо.
Як повідомляє видання «The Odessa Journal», під час зустрічі посол Чехії в Україні заявив, що його країна розглядає можливість долучитися до реконструкції Дніпропетровської області та хоче отримати більше інформації про об’єкти, які необхідно відновити.
Більша частина території Дніпропетровської області все ще обстрілюється російськими військами, але є й райони, де відносно безпечно. Матула також заявив, що Чехія готує національний план участі у післявоєнній відбудові України. Найближчими тижнями до України завітає делегація з Чехії, у складі якої будуть міністри і депутати.