Восени закінчиться війна. Чехи планують побудувати в Україні завод

Чеські компанії неабияк цікавляться ситуацією в Україні, де після закінчення війни вони можуть розпочати свою діяльність. Виробник медичного обладнання «Batist Medical Holding» планує побудувати в Україні завод.

«Для нас це хороший стратегічний крок, тому що ми маємо одне виробництво у Чехії, і ми хотіли розширити виробництво в Португалії, щоб краще охопити західну частину Європи, а особливо Піренейський півострів, де ми активно ведемо свою діяльність. Але нині ми переглянули це питання», - каже генеральний директор і власник компанії Томаш Мертлік.

За його словами, виробництво в Україні має сенс переважно через дешевшу робочу силу та охоплення регіону Східної Європи, таких країн, як Україна, Болгарія та Румунія тощо, куди холдинг «Batist» також експортує.

З початку російського вторгнення його компанія підтримує Україну грошима та медикаментами. Крім того, за словами Мертліка, в Україні бракує виробництва медичних виробів, воно ніколи не було великим, тому розширення має сенс. Адже навіть на чеській фабриці у містечку Червений Костелец з початку війни працювали українці, які добре зарекомендували себе.

Власник компанії також розглядав це питання з українськими політиками. «Ми мали можливість обговорити це з колишнім послом України в Чехії Євгеном Перебийносом, з яким ми підтримуємо зв’язок навіть зараз, коли він ближчий до президента Володимира Зеленського, а також співпрацюємо з українським МОЗ. Їм сподобалася ідея, але наразі у них інші клопоти і їм потрібні медичні засоби», – каже Мертлік.

За його словами, сума інвестиції в будівництво фабрики становить від ста до двохсот мільйонів крон. «Щоб побудувати завод і оснастити його, потрібно близько року. Ще півроку-рік знадобиться для сертифікації приміщень, тому що в нашому бізнесі все виробництво відбувається в чистих приміщеннях. Цей проєкт розрахований приблизно на два роки», – додає він.

Судові процеси

Директор холдингу вважає, що до осені або до кінця року стане зрозуміліше, коли закінчиться війна. «Потім ми б почали планувати проєкт більш конкретно, тобто де саме, які розміри. Спочатку ми б почали збирати продукцію в Україні, тому що наш бізнес частково побудований на складанні продукції, яку ми купуємо в різних куточках світу. Другий етап полягає в тому, що ми створюємо продукцію самі, і для цього потрібні додаткові технології. Це була б друга частина інвестицій», – вважає він.

Мертлік вважає, що до того часу він зможе отримати кошти для інвестиції. У 2020 році прибуток компанії «Batist Medical Holding» становив близько 160 мільйонів крон, але минулого року він не був таким великим, і холдинг зазнав збитків у розмірі десятків мільйонів крон.

Однак причина не пов'язана із самим бізнесом медичного обладнання. Двоє бізнес-партнерів – чеський підприємець і в’єтнамська компанія – не повернули власнику компанії заставу за медичні рукавички. Йшлося про 120 мільйонів крон, до того ж представники фірми так і не дочекалися ані рукавичок, ані грошей. Мертліку довелося купувати рукавички за власні кошти в іншому місці, бо це було державне замовлення.

Якщо йому вдасться домовитися з боржниками або відсудити гроші, компанія збільшить цьогорічний прибуток, який, за словами Мертліка, без заборгованих грошей складатиме десятки мільйонів крон.

Міжнародне відновлення

Минулого тижня заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко і посол Чехії Радек Матула обговорювали участь Чехії у відбудові України. В основному йдеться про приватні та багатоквартирні будинки, школи, дитячі садки, медичні заклади, водо- та електромережі тощо.

Як повідомляє видання «The Odessa Journal», під час зустрічі посол Чехії в Україні заявив, що його країна розглядає можливість долучитися до реконструкції Дніпропетровської області та хоче отримати більше інформації про об’єкти, які необхідно відновити.