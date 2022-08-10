Музей у Всетіні запрошує на тамплієрські святкування

Цієї суботи Валашський музей у містечку Всетін запрошує на тамплієрські святкування. Найбільша подія в культурному календарі музею віддає данину поваги ордену тамплієрів, який мав значний вплив на розвиток регіону в 13 столітті. Тамплієрські урочисті святкування відбуваються вже 12 років поспіль. Початок програми запланований на 14 годину.

Територія навколо Всетінського замку та обсерваторії, яка знаходиться поруч, буде перетворена на невеликий середньовічний табір. «На головній сцені замкового парку лунатиме старовинна музика «Gnomus», виступатимуть поціновувачі історичного фехтування – команди «Marcus M», «Valmont», «Velenský zbrojnoši», а також популярний чеський жонглер. Бажаючі зможуть покататися верхи, скуштувати страви старовинної кухні або відвідати цирульника чи гадалку. На святі буде присутній Бургмістр зі своєю школою лицарської майстерності», - зазначив речник музею.

«Діти матимуть можливість пофехтувати, постріляти у дерев'яному тирі та відвідати низку інших атракціонів. Також у рамках заходу буде проходити старовинний ярмарок із ситними частуваннями, зокрема декількома видами гуляшу, який цього року готуватиме найкращий шеф-кухар Томаш Капун», – сказав куратор заходу Павел Машлань.