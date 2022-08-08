Заморська екзотика. Кожна друга порція мідій буде безкоштовною

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Збільшення популярності їстівних мідій у Чехії – мета осіннього заходу «Празький тиждень мідій», який відбудеться з 26 вересня по 2 жовтня. Лише за тиждень кухарі зі ста ресторанів столиці та її околиць приготують з тридцяти тонн мідій 70 тисяч порцій різними способами.
Однак головною спокусою для гостей стане акція «1+1 порція безкоштовно». Бажаючі скористатися цією пропозицією можуть завантажити ваучер за посиланням. Також у ньому можна знайти перелік ресторанів, що беруть участь в унікальному проєкті, який цьогоріч пройде вчетверте.
Звичайні мідії, або точніше їстівні мідії, є одним із найпоширеніших делікатесів у країнах, оточених морем. Наприклад, французи, що живуть біля узбережжя Ла-Маншу, після відливу йдуть збирати мідії з такою ж пристрастю, з якою чехи ходять до лісу за грибами. А в сусідній Бельгії мідії, що готуються у вині та подаються із картоплею фрі, є національною стравою номер один. Як, наприклад, у Чехії знаменита «свічкова».