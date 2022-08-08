Заморська екзотика. Кожна друга порція мідій буде безкоштовною

Збільшення популярності їстівних мідій у Чехії – мета осіннього заходу «Празький тиждень мідій», який відбудеться з 26 вересня по 2 жовтня. Лише за тиждень кухарі зі ста ресторанів столиці та її околиць приготують з тридцяти тонн мідій 70 тисяч порцій різними способами.

Однак головною спокусою для гостей стане акція «1+1 порція безкоштовно». Бажаючі скористатися цією пропозицією можуть завантажити ваучер за посиланням. Також у ньому можна знайти перелік ресторанів, що беруть участь в унікальному проєкті, який цьогоріч пройде вчетверте.