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ZprávyУкраїнські новиниНайкрасивіші місця у горах. Здійсніть подорож до водоспадів або пам'яток Чехії

Найкрасивіші місця у горах. Здійсніть подорож до водоспадів або пам'яток Чехії

Міхаела Трохова, Дарина Дзюба
Foto: Martin Starinský

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7:00

Ми підготували для вас підбірку найкрасивіших місць у чеських горах, куди чехи і туристи їдуть як взимку, так і влітку.

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Втомилися від спеки? Вирушайте в гори, щоб охолодитися. Тут ви зможете насолодитися природними перлинами Чехії та її краєвидами. Які туристичні напрямки не варто пропускати влітку?

Шумава і краса її озер

Foto: Radim Nečesaný

Чертово озеро.

Черне та Чертово – найвідоміші льодовикові озера у горах Шумава. Вони розташовані менше трьох кілометрів один від одного, але у літній сезон тут слід очікувати великої кількості відвідувачів. Біля оглядової вежі «Poledník», звідки відкривається гарний краєвид на чеську та німецьку сторони, ви знайдете Прашильське озеро. Мальовничим є і найвище льодовикове озеро Лака - невеличке озерце, що заростає маленькими трав'янистими острівцями. Південніше від нього розташоване прекрасне озеро Плешне.

Водоспади у горах Крконоше

Foto: Zdeněk Vopěnka

Мумлавський водоспад.

Якщо вам подобається дика місцевість, відвідайте гори Крконоше. Тут ви побачите одні з найкрасивіших водоспадів. Недалеко від Гарахова знаходиться Мумлавський водоспад. Маршрут простягається приблизно на два кілометри, і навіть діти зможуть піднятися на його вершину. До найвищого чеського водоспаду також легко дістатися з Гаррахова, Шпіндлерув-Млина та Рокитніце-над-Їзерою.

Орлицькі гори дихають історією

Foto: Martin Hromádko

Орлицькі гори.

Любите подорожі в історію? Ви можете насолодитися історичною екскурсією під час візиту до Орлиних гір та їхніх околиць. Туристи тут можуть побачити численні бункери та фортеці. Найбільші з них, наприклад, легендарна Ганицька фортеця біля містечка Рокитніце, Лічковський військовий музей, фортеці біля міста Краліки чи Доброшов відкрити для відвідувань – тут вам запропонують годинну екскурсію сповнену цікавинок зі світу зброї, обмундирування та військових укриттів.

У Новоградських горах є безліч оглядових веж

Foto: Štěpán Dvořák

Новоградські гори.

Чехія – це рай оглядових майданчиків, багато з них знаходиться у Новоградських горах. Тут ви зможете подивитися не лише на південну Чехію та Шумаву, а й на Австрійські Альпи. Наприклад, над селом Горні Стропніце височіє Крава гора з однойменною оглядовою вежею, яка відкрита для відвідувачів. Недалеко від міста Капліце побудували чудову дерев’яну оглядову вежу. А біля села Беседніце на пагорбі височіє вежа Слабошовка. Якщо ви віддаєте перевагу природним краєвидам, радимо не пропустити скелю Куні гора (925 м) або Слепіце (867 м).

Фольклор у Бескидах

Foto: Zdeněk Řezáč

Валашська стежка.

У горах ви знайдете не лише чудові природні пам'ятки та оглядові майданчики, а й інші цікавинки. Наприклад, у Бескидах є самобутні споруди та пам’ятники. Якщо ви поїдете до гірської місцевини Пустевни, зупиніться біля знаменитих котеджів Маменка та Лібушін, які були збудовані у 1898 році за проєктом Душана Юрковича і вражають поєднанням модерну та елементів народної архітектури. Пам'ятник Радегасту або Валашська стежка зі скляним оглядовим майданчиком вам неодмінно сподобаються.

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