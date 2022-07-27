Найбільша пожежа за останні роки. Дим відчувається по всій Чехії

Цю пожежу не зрівняти ні з чим. З неділі вогонь поступово поширився на всю територію Національного парку «Чеська Швейцарія». За словами пожежників, нині горить площа в тисячу гектарів.

Вітер розносить дим від пожежі по всій республіці. І хоча горить на кордоні між Чехією та Німеччиною в Устецькому регіоні, мешканці міст скаржаться на запах диму в Празі та у німецькому місті Дрезден.

Навіть до середи вогонь не вдалося повністю приборкати. Наразі ніхто не постраждав, за винятком пожежників, які отримали незначні травми. Втім, щонайменше десять будинків уже згоріли, а три села довелося евакуювати.

Як насправді виглядає вся заповідна зона, наразі сказати не можна, оскільки через вогонь і дим рятувальники ще не дісталися центру парку. Так, чехи не знають, у якому стані нині всесвітньо відома скельна пам'ятка під назвою «Правчицькі ворота» (Pravčická brána). ЮНЕСКО внесло її до списку світової культурної спадщини.

Як борються з вогнем у «Чеській Швейцарії», можна подивитися у фотогалереї нижче.