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ZprávyУкраїнські новиниНайбільша пожежа за останні роки. Дим відчувається по всій Чехії

Найбільша пожежа за останні роки. Дим відчувається по всій Чехії

Дарина Дзюба

Ось так горить ліс у чеському Національному парку «Чеська Швейцарія».Video: Policie ČR, Armáda ČR, Hasičský záchranný sbor ČR

 

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12:56

У Чехії горить ліс у туристично привабливому та всесвітньо відомому місці – Національному парку «Чеська Швейцарія», що знаходиться на північному заході країни на кордоні з Німеччиною.

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Цю пожежу не зрівняти ні з чим. З неділі вогонь поступово поширився на всю територію Національного парку «Чеська Швейцарія». За словами пожежників, нині горить площа в тисячу гектарів.

Вітер розносить дим від пожежі по всій республіці. І хоча горить на кордоні між Чехією та Німеччиною в Устецькому регіоні, мешканці міст скаржаться на запах диму в Празі та у німецькому місті Дрезден.

Навіть до середи вогонь не вдалося повністю приборкати. Наразі ніхто не постраждав, за винятком пожежників, які отримали незначні травми. Втім, щонайменше десять будинків уже згоріли, а три села довелося евакуювати.

Як насправді виглядає вся заповідна зона, наразі сказати не можна, оскільки через вогонь і дим рятувальники ще не дісталися центру парку. Так, чехи не знають, у якому стані нині всесвітньо відома скельна пам'ятка під назвою «Правчицькі ворота» (Pravčická brána). ЮНЕСКО внесло її до списку світової культурної спадщини.

Як борються з вогнем у «Чеській Швейцарії», можна подивитися у фотогалереї нижче.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy

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