Чехія надала захист понад 400 тисячам біженців

У понеділок 1291 біженець з України отримав тимчасовий захист в Чехії, що приблизно на 45 менше, ніж тиждень тому. Загалом візи було надано 400 402 українцям. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні у Твіттері Міністерства внутрішніх справ Чехії.

У понеділок міністр внутрішніх справ Віт Ракушан заявив, що, згідно з даними про зарахування дітей до шкіл, нині у Чехії перебуває менше ніж 300 тисяч українців. За його словами, державна допомога біженцям поступово зменшуватиметься.

З початку російського вторгнення в Україну до іноземної поліції в Чехії звернулися 376 118 осіб, станом на понеділок їх було 2907. Діти до 15 років не повинні повідомляти поліцію про своє перебування.

Згідно із заявою міністра праці та соціальних справ Маріана Юречки, минулого тижня майже 90 тисяч власників віз тимчасового захисту знайшли роботу в Чехії.