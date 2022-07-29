Центр для біженців з України в Усті-над-Лабем працюватиме до кінця серпня

Регіональний центр допомоги Україні в Усті-над-Лабем працюватиме щонайменше до кінця серпня. Після цього новоприбулими біженцями буде опікуватися безпосередньо Міністерство внутрішніх справ. У будівлі колишнього ректорату Устецького університету з 3 березня пожежники зареєстрували майже 18 тисяч біженців з України, з яких працевлаштовані 3356. Про це повідомив губернатор Устецького краю Ян Шиллер.

Центр для українських біженців доступний щодня з понеділка по п’ятницю з 8 до 16 години. «Біженців прибуває небагато, тому ми вирішуємо, чи потрібен повний штат людей. До 15 серпня ми вирішимо, що буде далі. Крім того, ми покриваємо витрати, ніхто нам їх не відшкодовує», – сказав губернатор. За його словами, рішення прийматиме Міністерство внутрішніх справ. «Воно (міністерство – ред) має визначити, чи буде Департамент притулку та міграційної політики піклуватися про біженців», – додав він.

За словами губернатора, в області тимчасово працевлаштовані 3356 українців, ще 492 зареєстровані в органах влади як ті, хто шукає роботу. «Важливо, щоб у біженців була мотивація шукати роботу. Якщо вони знаходять роботу, то зможуть покрити витрати на проживання. Я вважаю, що більшість хоче працювати, але є випадки, коли людям підходить наша система соціального забезпечення», - сказав Шиллер.

З усіх дітей-біженців дошкільного віку половина записалася до дитячих садків, а 80 відсотків – до школи. «Деякі біженці повернулися, і ми підраховуємо відсоток від усіх, хто пройшов через центр допомоги. На жаль, ми досі не знаємо, скільки біженців у нас зараз тут», - сказав губернатор.