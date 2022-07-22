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Біженців розмістять у гуртожитку лікарні в Градець-Кралове

ČTK, Наталія Драган
Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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18:00

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Місто Градець-Кралове орендуватиме колишній гуртожиток місцевої університетської лікарні та підготує його для розміщення 70 біженців з України. До гуртожитку мають заселитися українці, які наразі проживають у будівлі обласної середньої школи-інтернату імені Воцелова.

Навесні місто переобладнало один поверх гуртожитку для розміщення 20-25 біженців. «Ми хочемо відремонтувати ще два поверхи, щоб у другій половині серпня у гуртожитку могли вміститися загалом 70 осіб. Вартість ремонту ми оцінюємо у три мільйони крон», – сказав заступник мера Ян Марек.

До гуртожитку переїдуть 50-60 українців з обласної школи-інтернату, що розташована неподалік від гуртожитку у районі Мальшовіце. Українці, які живуть в інтернаті, вже встигли освоїтися у місті, у Градець-Кралове вони працюють або їхні діти навчаються у місцевих школах.

Останніми тижнями потік українських біженців до Краловоградецького регіону послабився. Минулого тижня регіональний центр допомоги Україні в Градець-Кралове зареєстрував 221 українця. Загалом із початку російської агресії в Україні, з 2 березня, зареєструвалося майже 17 500 біженців, 80% з яких – жінки та діти. Центр забезпечив житло 2590 особам, тобто 15 відсоткам зареєстрованих.

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