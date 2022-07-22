Біженців розмістять у гуртожитку лікарні в Градець-Кралове

Місто Градець-Кралове орендуватиме колишній гуртожиток місцевої університетської лікарні та підготує його для розміщення 70 біженців з України. До гуртожитку мають заселитися українці, які наразі проживають у будівлі обласної середньої школи-інтернату імені Воцелова.

Навесні місто переобладнало один поверх гуртожитку для розміщення 20-25 біженців. «Ми хочемо відремонтувати ще два поверхи, щоб у другій половині серпня у гуртожитку могли вміститися загалом 70 осіб. Вартість ремонту ми оцінюємо у три мільйони крон», – сказав заступник мера Ян Марек.

До гуртожитку переїдуть 50-60 українців з обласної школи-інтернату, що розташована неподалік від гуртожитку у районі Мальшовіце. Українці, які живуть в інтернаті, вже встигли освоїтися у місті, у Градець-Кралове вони працюють або їхні діти навчаються у місцевих школах.