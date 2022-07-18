Що роблять чехи, а українці ні? Звички місцевих, які можуть здивувати

Вітатися та вибачатися

Ви заходите до магазину і продавці вітаються з вами, а коли йдете, люб'язно прощаються? Нічого дивного, це загальноприйняте правило у Чехії. Сусіди тут вітаються, навіть якщо не знайомі особисто. Те саме правило діє при вході до різних установ, магазинів, офісів, ліфту або під час вигулювання домашніх улюбленців.

Якщо ви випадково зачепите плече незнайомця на вулиці або у магазині, обов'язково вибачіться. Адже це – невід'ємна частина етикету чехів. Навіть якщо вам здається, що нічого страшного не сталося, це прояв поваги до іншої людини. Іноді чехи вибачаються навіть якщо це ви випадково наступили їм на ногу, адже вони вважають, що також стали на вашому шляху.

Сякатися на людях

Пам'ятаєте, як в дитинстві нас вчили: хочеш висякатися – вийди до туалету або туди, де тебе ніхто не бачитиме і не чутиме? Для чехів це правило абсолютно не діє, адже вони зовсім не соромляться сякатися у громадських місцях – вони можуть робити це за столом, у транспорті, на роботі або у класі. Проте, на відміну від українців, у чехів це не вважається порушенням правил етикету. А ось хлюпання носом на людях навпаки розцінюється як щось непристойне.

Особливості стилю

Чехам (хоча до цього списку можна віднести і інші народи) дуже часто приписують любов до носіння шкарпеток під сандалі, але для них в цьому немає нічого дивного – це звичайний атрибут чоловічого гардеробу. Так само як і для жінок носити спортивні наплічники під сукню або спідницю.

Це наштовхує на ще одну особливість чехів як народу – їм абсолютно байдуже, як ви виглядаєте та як поводитеся.

Сортування сміття

Як і в більшості європейських країн, у Чехії прийнято обов'язково сортувати сміття. Ви вже помітили різнокольорові контейнери біля своїх будинків? Так, чехи відрізняють, куди саме потрібно викинути непотріб.

Жовтий – для пластику, синій – для паперу, зелений – для скла, а сірий — для всього.

Прибирати за чотирилапими

У Чехії діють також певні правила для тих, хто має чотирилапих друзів. Спеціальні знаки на вулицях Чехії вказують місця, де ваші улюбленці можуть вільно побігати, а де можуть гуляти тільки на поводку. Суворі правила діють і у громадському транспорті, де собаці потрібно надягнути намордник.

Важливо також пам'ятати, що у Чехії прийнято прибирати за чотирилапими. Для цього використовуються спеціальні безкоштовні паперові пакети, які можна знайти ледь не на кожному перехресті.

Любов до пива