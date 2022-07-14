Громадський центр «Калина» допомагатиме українським біженцям у Пардубіце

«У місті почали робити багато речей для допомоги українцям. Ми побачили, що людей треба зорієнтувати в цьому. Наш центр доглядатиме за такою діяльністю», – розповіла порталу «ČTK» директорка центру «Калина» Івона Баклікова. Вона додала, що назвою центру є українська транслітерація слова «калина», яка є важливим символом для українців.

Центр працює над створенням якісної інформаційної системи, яка надаватиме українцям актуальну інформацію про діяльність волонтерів, організацій чи міста. Наприклад, вони дізнаються, де проводяться курси чеської мови або заходи для дітей під час канікул. «Я вважаю, що ми можемо забезпечити багато з того, що необхідно біженцям», – зазначив голова центру, греко-католицький священик Мар’ян Курило.

За його словами, деякі біженці вже повернулися додому. Частина українців їде туди хоча б на деякий час. «Іноді люди їдуть додому, але зазвичай ненадовго. Їдуть провідати рідних. Одна жінка поїхала до Харківської області, мала бути там два тижні, але відразу повернулася, бо місто знову обстрілюють. Вона сказала, що не хоче втретє тікати від війни», – зазначив він.

На першу зустріч прийшла 24-річна Галина Чернаховичова, яка має одну дитину. З початку війни вона живе у Пардубіце, а нещодавно до неї приїхав її чоловік. «За фахом я хореографка і фітнес-тренерка. Роботу за фахом поки не знайшла. Працюю в аквацентрі тренеркою-волонтеркою для українських біженців, до мене регулярно приходять займатися 10-15 жінок», – сказала вона. У спортпарку, який працюватиме в серпні, Галина проводитиме ранкову розминку для відвідувачів.