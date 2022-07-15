Ексцес із прапором у Брно? Антиукраїнські настрої можуть посилюватися

На думку експертів, зняти український прапор зі статуї Йошти Люксембурзького в Брно могли ті самі люди, які протестували у зв'язку з антиковідними заходами.

Жовто-блакитний стяг демонстранти зняли зі щита вже вдруге. Минулого тижня муніципалітет дозволив вдруге повісити його на статую художника Ярослава Рони. На своєму місці він протримався лише кілька днів. Поліція затримала трьох осіб, яким загрожує кількатисячний штраф за порушення громадського порядку.

За словами експерта з питань екстремізму Мирослава Мареша з Університету Масарика, антиукраїнські настрої можуть посилюватися, навіть якщо вони пов’язані з меншою, але чисельною групою.

«Частина громадськості від початку була проти допомоги Україні. Вона буде голосніше просувати свої ідеї. Може статися так, що у людей, які раніше допомагали, під враженням власного соціального занепаду виникне відчуття, що уряд дає українцям забагато. Але я не думаю, що це буде масово», – сказав він виданню Seznam Zprávy.

Аналітик Роман Маца з Інституту політики та суспільства вважає, що такі особи стають сміливішими. «Група, яка проводила демонстрації проти ковідних заходів рік тому, знову стає радикальнішою», – зазначив Маца, додавши, що для них важливо проти чогось протестувати. «Вони виражають помсту суспільству».

217 злочинів

Відео з демонстрації в Брно поширили та прокоментували тисячі користувачів соцмереж. Часто вони супроводжувалися ненависницькими коментарями на адресу українців. «Я б зняла усі українські прапори, їм тут немає місця», – написала у Фейсбуці одна із користувачок. Інші ж були значно вульгарнішими.

Поліція вже займається двома сотнями справ, пов’язаних із війною в Україні.

«З початку російської агресії поліція розкрила 217 злочинів із позначкою «Україна». Це може бути, наприклад, графіті чи пошкодження посольств тощо. З цього числа ми маємо 66 випадків, де йдеться про прояв ненависті. Це схвалення, заперечення або вираження ненависті у зв’язку з російською війною», – сказала речниця Президії поліції Ірена Піларжова.

Наприклад, у Центральночеському регіоні, за словами речниці Барбори Шнівайсової, від початку російського вторгнення поліція зареєструвала п’ять випадків з антиукраїнським мотивом.

На думку експертів, останнім часом «модно» влаштовувати сутички біля статуй в громадських місцях. «Кілька днів тому чоловік зняв український прапор із будівлі школи мистецтв у містечку Слане. Знімати прапори – це модно», – сказав Маца.

Втретє вже ні

За інформацією видання, керівництво Брно не планує втретє розміщувати український державний символ на статую Йошти.

«Ми, мабуть, знімемо той прапор, який там зараз є, і якийсь час не будемо вивішувати інший. Я переконаний, що дев'яносто відсотків людей у ​​Брно розуміють ситуацію в Україні. Треба було виступити проти фашистського режиму Путіна і підтримати Україну, яка захищає нас від подальших конфліктів. Позиція міста зрозуміла, і немає потреби далі вирішувати сутички кількох закомплексованих людей», – сказав радник міста Брно з питань культури Марек Фішер.

У неділю вдень чоловік піднявся по драбині до статуї, прибрав зі щита жовто-блакитні кольори та замінив їх прапором Моравії. Видання Seznam Zprávy дізналося, що це був чех Якуб Штястний.

У минулому він був активним у групах людей, які виступали проти антиковідних заходів. Наприклад, він стверджував, що вміє розрізняти кров щеплених і нещеплених людей. «Під час коронавірусу Штястний починав конфлікти у магазинах, коли його просили, аби він надягнув маску. Він також досліджував кров вакцинованих під мікроскопом», – зазначив Маца.

У своєму профілі у Фейсбуці Штястний поділився фотографією учасників демонстрації. Під фотографією з моравським прапором у дописі зазначено: «Жовто-блакитного ганчір'я там не не буде. Ми – Моравія».

Недільна демонстрація, на якій зібралося кілька десятків людей, не була офіційно дозволена. «Незважаючи на це, ми дали їм провести її. Я спілкувався з організатором. Вони отримали всю інформацію заздалегідь», – сказав секретар муніципального округу Брно-центр Петр Штіка.

Секретар у мегафон попередив учасників, що, знявши прапор, вони вчинять протиправні дії. Вони зірвали прапор, і поліція їх затримала. «Ситуація на місці була неприємною, тому що учасники протесту були налаштовані досить агресивно», – зазначив Штіка.