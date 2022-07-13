Кілька сотень українських дітей відвідуватимуть дитсадки у Плзені

Через українських дітей плзеньські дитсадки планують збільшити кількість місць на 350. За словами речниці мерії Еви Барборкової, більшість буде знаходитися в окремих приміщеннях як відокремлені філіали садків.

«Загалом ми очікуємо менший інтерес до дитсадків з боку українських законних представників. Ймовірно, причини будуть такі ж, як і в початкових школах. Загальна кількість зареєстрованих дітей буде відома в четвер. Інформацію про те, як діти будуть розміщені в межах міста, матимемо 21 липня», – сказала Дагмар Шкрлантова, керівниця відділу освіти муніципалітету. За її словами, усіх трирічних і старших дітей можна буде розмістити у дитсадках з чеськими дітьми або у новопідготовлених групах виключно для українських малюків.

За словами Гелени Капрасової, директорки дитсадка «Чтиржлістек» (Čtyřlístek) на вулиці Пушкіновій, який тривалий час відвідує багато дітей іноземців, у закладі зареєстрували 26 дітей, більшість з яких 2016 і 2017 років народження.

«Ми з сином приїхали із Сум у березні. Назару п’ять років. Хочемо залишитися в Чехії, поки не закінчиться війна», – розповіла молода українська мама. Так само відреагували й батьки чотирирічного Даніеля з Харкова.