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ZprávyУкраїнські новиниКілька сотень українських дітей відвідуватимуть дитсадки у Плзені

Кілька сотень українських дітей відвідуватимуть дитсадки у Плзені

ČTK, Наталія Драган
Foto: Unsplash

Ілюстраційне фото.

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11:00

На початку цього тижня у Плзені проходив запис українських дітей до дитячих садків. Було зареєстровано кілька сотень дітлахів, але їхня остаточна кількість стане відома у четвер.

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Через українських дітей плзеньські дитсадки планують збільшити кількість місць на 350. За словами речниці мерії Еви Барборкової, більшість буде знаходитися в окремих приміщеннях як відокремлені філіали садків.

«Загалом ми очікуємо менший інтерес до дитсадків з боку українських законних представників. Ймовірно, причини будуть такі ж, як і в початкових школах. Загальна кількість зареєстрованих дітей буде відома в четвер. Інформацію про те, як діти будуть розміщені в межах міста, матимемо 21 липня», – сказала Дагмар Шкрлантова, керівниця відділу освіти муніципалітету. За її словами, усіх трирічних і старших дітей можна буде розмістити у дитсадках з чеськими дітьми або у новопідготовлених групах виключно для українських малюків.

За словами Гелени Капрасової, директорки дитсадка «Чтиржлістек» (Čtyřlístek) на вулиці Пушкіновій, який тривалий час відвідує багато дітей іноземців, у закладі зареєстрували 26 дітей, більшість з яких 2016 і 2017 років народження.

«Ми з сином приїхали із Сум у березні. Назару п’ять років. Хочемо залишитися в Чехії, поки не закінчиться війна», – розповіла молода українська мама. Так само відреагували й батьки чотирирічного Даніеля з Харкова.

На думку деяких українців, термін для запису у липні не є зручним, краще він був би у червні. Директорки двох плзенських дитячих садків підтвердили, що окремі батьки повідомили їм про те, що вони звикли їздити на море, а інші – повернуться додому на канікулах, аби допомогти батькам. «Але вони знали про це заздалегідь, тому в їхніх інтересах було б прийти на запис», – зазначила Гелена Капрасова.

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