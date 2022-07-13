Посол України у Чехії піде з посади у серпні, а потім повернеться до Києва

Посол України в Чехії Євген Перебийніс не виключив, що у майбутньому може переміститися до посольства в іншій країні. Про це він повідомив інформагентству «ČTK». Минулого тижня президент України Володимир Зеленський звільнив його з посади.

Щодо усунення з посади посла, Перебийніс заявив, що обговорював це питання із Зеленським ще перед оголошенням про звільнення. За його словами, причиною є дипломатичні звичаї, коли зазвичай посли змінюються через чотири роки. Євген Перебийніс працював у Чехії п'ять з половиною років. Наразі він не береться оцінювати свою роботу у Чеській Республіці, проте зазначив, що, можливо, прокоментує це наприкінці свого мандату.

Подальша дипломатична кар'єра

Точної дати свого повернення до Києва Перебийніс поки не знає, але очікує, що це станеться в серпні. Згодом він мав би повернутися до МЗС України, але не виключив продовження дипломатичної кар’єри в іншій країні. «Я працюю в дипломатичній службі понад 30 років. Я був у різних країнах і сподіваюся, що буде ще така можливість», – додав 53-річний дипломат.

Євген Перебийніс обіймає посаду посла у Чехії з 2017 року. Раніше він очолював посольство в Латвії, а також працював речником української дипломатії. У 1990-х роках і на початку тисячоліття він працював у посольстві в Празі, послідовно обіймаючи посади другого секретаря, першого секретаря та радника.

Нещодавно він звернув на себе увагу відкритим листом, у якому висловив протест проти включення російського фільму «Втікач капітана Волконогова» до програми кінофестивалю в Карлових Варах.