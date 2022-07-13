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ZprávyУкраїнські новиниПосол України у Чехії піде з посади у серпні, а потім повернеться до Києва

Посол України у Чехії піде з посади у серпні, а потім повернеться до Києва

Дарина Дзюба, ČTK
Foto: Yan Renelt, Seznam Zprávy

Надзвичайний і Повноважний Посол України у Чехії.

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6:00

Посол України в Чехії Євген Перебийніс, ймовірно, покине Прагу протягом серпня. Після цього він розраховує повернутися до Києва до українського Міністерства закордонних справ.

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Посол України в Чехії Євген Перебийніс не виключив, що у майбутньому може переміститися до посольства в іншій країні. Про це він повідомив інформагентству «ČTK». Минулого тижня президент України Володимир Зеленський звільнив його з посади.

Щодо усунення з посади посла, Перебийніс заявив, що обговорював це питання із Зеленським ще перед оголошенням про звільнення. За його словами, причиною є дипломатичні звичаї, коли зазвичай посли змінюються через чотири роки. Євген Перебийніс працював у Чехії п'ять з половиною років. Наразі він не береться оцінювати свою роботу у Чеській Республіці, проте зазначив, що, можливо, прокоментує це наприкінці свого мандату.

Подальша дипломатична кар'єра

Точної дати свого повернення до Києва Перебийніс поки не знає, але очікує, що це станеться в серпні. Згодом він мав би повернутися до МЗС України, але не виключив продовження дипломатичної кар’єри в іншій країні. «Я працюю в дипломатичній службі понад 30 років. Я був у різних країнах і сподіваюся, що буде ще така можливість», – додав 53-річний дипломат.

Євген Перебийніс обіймає посаду посла у Чехії з 2017 року. Раніше він очолював посольство в Латвії, а також працював речником української дипломатії. У 1990-х роках і на початку тисячоліття він працював у посольстві в Празі, послідовно обіймаючи посади другого секретаря, першого секретаря та радника.

Нещодавно він звернув на себе увагу відкритим листом, у якому висловив протест проти включення російського фільму «Втікач капітана Волконогова» до програми кінофестивалю в Карлових Варах.

Окрім Перебийноса, минулого тижня український президент відкликав послів у Німеччині, Угорщині, Норвегії та Індії.

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