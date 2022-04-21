Українському посольству в Празі допомагає віртуальний консул

«Консул Ярослав» – так звати віртуального консула України, який у ролі асистента працівників посольства допомагає новоприбулим українцям знайти відповіді на запитання, які найчастіше турбують їх під час перебування в Чехії. Робот спілкується від імені профілю «Електронний консул Ярослав» у соціальній мережі Telegram. Незабаром він має з'явитися на сторінках українського посольства, доступ до нього можна отримати також за допомогою спеціального QR-коду.

«Наше посольство старається, але наразі в нас є лише телефонна лінія, яка, як можна здогадатися, постійно зайнята», – пояснює Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чехії Євген Перебийніс, чому виникла потреба у створенні віртуального асистента.