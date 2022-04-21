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ZprávyУкраїнські новиниУкраїнському посольству в Празі допомагає віртуальний консул

Українському посольству в Празі допомагає віртуальний консул

Дарина Дзюба

У Чехії діє спеціальний чат-бот для допомоги українцям. (Video: Martin Tyburec, Televize Seznam)

 

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včera 14:00

Команда технологічної компанії IBM у співпраці з посольством України в Чехії створили спеціальний чат-бот, який допомагає біженцям з вирішенням питань під час перебування в новій країні.

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«Консул Ярослав» – так звати віртуального консула України, який у ролі асистента працівників посольства допомагає новоприбулим українцям знайти відповіді на запитання, які найчастіше турбують їх під час перебування в Чехії. Робот спілкується від імені профілю «Електронний консул Ярослав» у соціальній мережі Telegram. Незабаром він має з'явитися на сторінках українського посольства, доступ до нього можна отримати також за допомогою спеціального QR-коду.

«Наше посольство старається, але наразі в нас є лише телефонна лінія, яка, як можна здогадатися, постійно зайнята», – пояснює Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чехії Євген Перебийніс, чому виникла потреба у створенні віртуального асистента.

Штучний інтелект всього за кілька днів розробила компанія IBM у співпраці зі своїми українськими колегами. Чат-бот розпізнає надрукований текст, завдяки чому може відповідати на питання українців, які були змушені покинути свої домівки та опинилася в Чехії.

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