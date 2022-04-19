Перша конкретна пропозиція роботи для сотень українців. Досить знати кілька фраз чеською

Приблизно місяць тому Наталія Башинська разом із сестрою Майєю та двома дітьми втекли з Житомира до Праги. Вже більше двох тижнів сестри допомагають на кухні ресторану «Červený Jelen», де вони чистять овочі, картоплю, батат і прибирають. З перекладом їм допомагає їхня землячка, яка нині також працює на кухні.

«Нам тут подобається, до нас гарно ставляться, головне, що у нас є робота, це нам допомагає», – розповідає Наталя, яка приїхала з донькою. Раніше жінка працювала продавчинею.

Майя приїхала з сином. В Україні вона працювала медсестрою і хотіла б повернутися до своєї професії, але спочатку їй потрібно вивчити чеську. «Наразі мені байдуже, чим я займаюся, я з радістю робитиму все, що завгодно», – каже 46-річна усміхнена жінка.

Foto: Iva Špačková Майя Башинська та її сестра Наталя приїхали з Житомира з дітьми і нині працюють на кухні празького закладу.

Шеф-кухар ресторану хвалить їхню роботу. «Хоча у них не було досвіду роботи в гастрономії, вони швидко навчилися. Працювати на кухні зовсім не складно, достатньо все показати, тому для спілкування нам достатньо рук і ніг. Тим часом вони вловлюють деякі слова і, можливо, вже скоро зможуть допомагати приносити та забирати їжу», – каже Марех Фіхтнер.

Шеф-кухар не проти припливу біженців з України, тому що всьому сектору бракує робочої сили. Сам він уже давно шукає трьох людей на кухню. Вакансії досі були вільні, адже ніхто з чехів ними не цікавився.

За даними Асоціації власників малого та середнього бізнесу та підприємців Чеської Республіки (AMSP), у гастрономії не вистачає до однієї п’ятої частини працівників. З огляду на те, що в цій галузі працює близько 120 тисяч людей, це становить до 20 тисяч працівників. У закладах майже по всій країні не вистачає однієї людини або двох людей на кожну зміну, яка складається з десяти працівників.

Конкуренція піде на користь

«Здавалося б, українці підходять на допоміжні посади, але оскільки вони дуже працьовиті, швидкі, уважні та усміхнені, я б хотів бачити їх на службових посадах, це б дало явний позитивний ефект і загострило конкуренцію. Це був би надзвичайно позитивний імпульс, бо це б спонукало чехів цінувати свою роботу та прагнути ідеального результату, що не є правилом у гастрономії», – каже Любош Кастнер, член Ради директорів Асоціації власників малого та середнього бізнесу і підприємців.

За його словами, робота для українців у ресторанах майже безперешкодна і підходить жінкам, оскільки дозволяє працювати неповний робочий день. Все, що потрібно зробити, це вивчити п’ять фраз, таких як «добрий день» і «до побачення», і мати дві основні риси – усміхненість та уважність.

«До посмішки нічого додати, а уважність передбачає правило порожніх рук – ніхто ніколи не повинен ходити з порожніми руками, завжди є чим зайнятися – прибрати брудну тарілку, витерти стіл тощо, — пояснює Кастнер, співвласник фірми «Hospodská», яка налічує п’ять великих ресторанів у Пльзені та один ресторан в Празі.

Чехи вже звикли до українського сервісу в магазинах, і ми сподіваємося, що вони звикнуть до нього і в ресторанах. Скоро у нас не залишиться вибору. Чеських робітників мало Їржі Малец, «Pizza Coloseum»

Однак, щоб українці могли повноцінно обслуговувати гостей, за словами шеф-кухаря ресторану «Červený Jelen», окрім чеської мови вони повинні знати все меню, вміти його презентувати та порекомендувати гостям страви. «Вони мають не тільки розуміти чеську, але й говорити нею та знати всі деталі. В цьому випадку навчання буде довшим, до того ж все залежить від індивідуальних здібностей людини. Але я точно не проти того, щоб українці теж працювали обслуговуючим персоналом», – додає Фіхтнер.

На його думку, добре, що українців можна швидко працевлаштувати без труднощів з документами, що дає закладам харчування, на роботу яких вплинула пандемія коронавірусу, можливість «скористатися» нинішньою ситуацією.

Представники мережі ресторанів «Pizza Coloseum», у якій працює близько 120 людей у Празі, Пардубіце, Ліберці, Ческих-Будейовіцах, Остраві та Тепліце, також високо оцінюють можливість швидкого працевлаштування нових робітників. У минулому в ресторані вже мали досвід роботи з українцями, а два тижні тому найняли чотирьох біженок, які допомагатимуть на кухні.

«Їм від 20 до 40 років, вони працюють на повну ставку, і ми ними задоволені. Вони швидко вчаться, і коли відкриються тераси, вони вже знатимуть більше слів і зможуть переміщатися між гостями та прибирати зі столу. Ми маємо хороший досвід роботи з українцями. Вони дуже працьовиті і беруть додаткові зміни, коли хтось хворіє або йде у відпустку», – каже Їржі Малец, операційний директор закладів харчування.

Оформлення документів, на щастя, більше не потрібне

У мережі ресторанів «Pizza Coloseum» вже кілька років працюють кухарі та піцеристи з України, що, за словами директора, тепер дозволяє їм бути ще й перекладачами для новачків, які завдяки цьому вчаться швидше і легше. Цих українців працевлаштували в рамках спеціальної державної програми «Режим Україна», мета якої – інтегрувати до чеських компаній працівників із третіх країн, тобто країн за межами Європейського Союзу.

«Це було дуже складно і довго. Людина, яку ви хотіли найняти, мала відповідати різним критеріям. Жоден чех не відповідав на оголошення протягом двох місяців, до того часу ви не могли українця прийняти на роботу, а подальше оформлення документів займало багато часу, і через рік потрібно було заново просити дозвіл. Нинішня ситуація, коли нових працівників з України можна працевлаштувати доволі швидко, є для нас благословенням», – пояснює Малец.

На роботу до своїх закладів вони готові найняти ще до 20 українців. «Нам потрібні піцеристи, кухарі, офіціанти та менеджери. Однак чим вища посада, тим краще робітники мають володіти чеською мовою, тому керівні посади не підходять для новоприбулих біженців, але в майбутньому, чому б і ні», – каже керівник ресторанів «Pizza Coloseum».

Деяким його закладам довелося закритися через коронавірус, але зараз вони готуються до нового розширення і цього року мають намір відкрити три нові ресторани, тож кількість працівників, яка їм знадобиться, також збільшиться. Раніше, за словами директора, працевлаштувати українців офіціантами було непросто, бо чехи були не готові до українського обслуговування та іноді скаржилися на це.

«У магазинах вже звикли, і ми сподіваємося, що завдяки солідарності з Україною до цього звикнуть і в ресторанах. Скоро у нас не залишиться вибору. Чеських робітників мало», – додає Малец.

Ставлення чехів до українців, зокрема до їхнього вміння говорити чеською на роботі, місяць тому відстежувало агентство «Data Collect» для компанії «Předvýběr». Опитування, в якому взяли участь 500 осіб віком від 18 років, показало, що більшість чехів досі вважають знання чеської необхідною умовою для прийняття на роботу. 15 відсотків чехів вважають цей критерій «безперечно» важливим, понад 45 відсотків назвали його «найімовірніше» необхідним. Для третини опитуваних незнання чеської не є великою проблемою, але лише менше п’яти відсотків респондентів не вбачають у цьому жодної проблеми.

Ян Гавелка, який заснував мережу кондитерських і кав'ярень «Lagarto» на півночі Чехії і відкрив ще один ресторан, поки не може уявити прямого і повноцінного контакту українців з гостями без чеської. «У великих містах люди можуть бути готові до обслуговування іноземцями, але їх тут мало, тому я поки не бачу такої можливості. Але як кондитерів я б їх неодмінно взяв. Українці в кондитерській промисловості набагато кращі, ніж ми», – додає Гавелка.

Foto: Lagarto За словами власника «Lagarto», українці в кондитерській промисловості набагато кращі, ніж чехи, і чеські кондитери могли б у них повчитися.

Нещодавно він узяв на роботу двох молодих українських студентів. В середині березня з Чернігова приїхали Марія Ніколюк та Андрій з Харкова. Таким чином, обидва студенти заробляють додаткові гроші та допомагають у всьому, що потрібно, наприклад, готують напої, морозиво чи каву.

«Це була безпрограшна співпраця. Починається сезон, тож я хотів найняти нових робітників, але перед тим, як розмістити оголошення, від місцевої української громади я дізнався, що Маші та Андрію потрібно підзаробити, тому я запропонував їм такі ж умови, як і чехам, 110 крон за годину», – розповідає власник дев’яти закладів у Мості, Тепліце та Хомутові.