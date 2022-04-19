Які чеські компанії готові працевлаштувати українців?

Шанс, який ми як країна не маємо проґавити – так говорять про нинішній наплив біженців з України представники Асоціації власників малого та середнього бізнесу та підприємців Чехії.

«Біженці – це можливість для чеської економіки. Можна припустити, що третина з них залишиться з нами і після закінчення війни. Це наш шанс долучити до роботи кваліфікованих працівників. Однак те, як ми можемо використати їхній досвід, залишається питанням», – каже голова асоціації Йозеф Ярош.

Наразі до Чехії прибуло близько 300 тисяч українців, і, за різними оцінками, стільки ж біженців ще може приїхати. Очікується, що до робочого процесу може поступово долучитися близько 150 тисяч осіб.

Майже половина новоприбулих – діти, чотири п’ятих дорослих – жінки (батьки трьох і більше дітей не пішли воювати і теж приїжджають), і саме вони можуть замінити працівників на підприємствах. За останніми даними Мінпраці, нині у чеських компаніях відкрито понад 360 тисяч вакансій.

Наприклад, у галузі охорони здоров'я ще до вторгнення не вистачало сотні лікарів і тисячі медсестер.

Окрім медичної галузі, яка є дуже чутливою через складнощі з визнанням кваліфікації та вимогу володіння чеською мовою, знайти роботу в інших сферах не так проблематично. Наприклад, компанія медичного обладнання «Medin» (раніше «Chirana»), яка виготовляє імплантати, хірургічні чи стоматологічні інструменти, працевлаштувала трьох українок і має місця ще для дванадцяти.

«До нас прийшло 40 українок. Наразі я вибрав трьох жінок, які спробували свої сили і володіють хорошими навичками, і в той же час здатні швидко вивчити потрібні слова. Ми їх перекваліфікуємо, це не буде проблемою. Серед них є і одна інженерка, яка, якщо залишиться тут, може досягнути набагато кращих результатів», – каже Мирослав Гавлічек, генеральний директор компанії, у якій працює 350 людей.

Мовний бар'єр не вважають нездоланним і власники ресторанів та готелів. «Ми підтримуємо біженців і можемо негайно прийняти їх на роботу обслуговуючим персоналом. Мовний бар’єр дійсно існує, але гості тепер ставляться до українців з більшою прихильністю, тож це не проблема», – каже Любош Кастнер, член правління Асоціації власників малого та середнього бізнесу та підприємців. «Гості покажуть, що вони хочуть з меню, а українка позначить це в системі, або ж ми придумаємо якийсь тренінг. Ми навчимо їх, наприклад, п’яти фразам», – каже Кастнер, співвласник фірми «Hospodská», яка є власником п’яти великих ресторанів у Пльзені та одного ресторану в Празі – «Červený Jelen».

Українців також готова працевлаштувати компанія садової техніки «Vari», яка має 20-річний стаж роботи і раніше співпрацювала з українцями, але через війну втратила своїх робітників. «Ми маємо хороший досвід роботи з українцями. Ми готові прийняти до 12 осіб, від слюсарів, малярів, токарів до людей на університетські посади, проте необхідно, щоб вони досконало знали англійську та російську мови та хоча б трохи володіли чеською», – каже генеральний директор фірми Їржі Белінгер.