Інформація для громадян України в Чехії у зв'язку з російською агресією в Україні

Стосовно орієнтування в систему Чеської Республіки для звичайної допомоги, можливо також зателефонувати на HELP ЛІНІЮ Člověka v tísni +420 770 600 800 (понеділок-п'ятниця, 9:00 - 22:00). Детальна інформація, щодо надання послух (pdf, 226 kB).

Na území České republiky mohou občané Ukrajiny, kteří jsou držiteli platného biometrického cestovního pasu, po dobu 90 dnů pobývat bezvízově, pouze je nutné se do 3 dnů registrovat u cizinecké policie, pokud to neudělá ubytovací zařízení. Pokud chcete na území České republiky zůstat a zapojit se do běžného života, je možné požádat o dočasnou ochranu. Níže naleznete podrobnější informace.