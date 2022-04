Питання та відповіді для українців у Чехії

Od úterý 22. března 2022 se občanům Ukrajiny a jejich rodinným příslušníkům, kteří přijíždí z důvodu ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, uděluje vízum za účelem dočasné ochrany. Osoby, které již získaly speciální dlouhodobé vízum, jsou automaticky převedeny do systému dočasné ochrany. Není tedy potřeba cokoliv vyřizovat nebo o dočasnou ochranu žádat, dostanete ji automaticky a prokážete to původním vízovým štítkem nebo vízovým razítkem, které jste dostali při udělení speciálního dlouhodobého víza.

2) Získal jsem dočasnou ochranu v České republice. Co to pro mě znamená? Můžu se přestěhovat do jiného státu Evropské Unie a zůstat tam?