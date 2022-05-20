Чехи передали українському посольству понад 1,1 мільярда крон

З початку війни люди та організації надіслали посольству України в Празі понад 1,1 мільярда крон. Переважна більшість вже використана на закупівлю озброєння та військової техніки, повідомив сьогодні Чеському телебаченню та ČTK посол Євген Перебийніс. Хоча останнім часом сума внесків зменшується, за словами посла, щодня на рахунок надходить від одного до двох мільйонів крон. «Ми відразу купуємо те, що нам найбільше потрібно, у тісній співпраці з Міністерством оборони та чеськими виробниками озброєння та військової техніки», – сказав він.