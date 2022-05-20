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ZprávyУкраїнські новини Чехи передали українському посольству понад 1,1 мільярда крон

Чехи передали українському посольству понад 1,1 мільярда крон

ČTK
Foto: ČTK

Євген Перебийніс.

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20:42

Наразі посольство використало близько 1,05 мільярда, тому у нього залишилося кілька десятків мільйонів крон.

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З початку війни люди та організації надіслали посольству України в Празі понад 1,1 мільярда крон. Переважна більшість вже використана на закупівлю озброєння та військової техніки, повідомив сьогодні Чеському телебаченню та ČTK посол Євген Перебийніс. Хоча останнім часом сума внесків зменшується, за словами посла, щодня на рахунок надходить від одного до двох мільйонів крон. «Ми відразу купуємо те, що нам найбільше потрібно, у тісній співпраці з Міністерством оборони та чеськими виробниками озброєння та військової техніки», – сказав він.

Наразі посольство використало близько 1,05 мільярда, тому у нього залишилося кілька десятків мільйонів крон. «Ми вже знаємо, що за це будемо купувати, тому витратимо цю суму найближчими днями», – сказав Перебийніс. Гроші посольству жертвують люди, організації та деякі компанії, а також надходять з-за кордону.

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