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ZprávyУкраїнські новиниАнна та Людмила. Дві українки, які нині дбають про красу чешок

Анна та Людмила. Дві українки, які нині дбають про красу чешок

Павла Дрлікова, Дарина Дзюба
Foto: Eva Malúšová

Українки поступово звикають до життя в Чехії, деякі з них уже навіть знайшли собі роботу за професією.

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7:00

У цьому матеріалі ми розповідаємо історії одеситки Анни та кременчанки Людмили, які знайшли в Чехії не лише прихисток, але вже й встигли влаштуватися тут на роботу.

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Переважна більшість українців, які через російське вторгнення вимушено покинули свої затишні домівки – це жінки з дітьми. Всім їм довелося тікати до різних країн Європи, а дехто зупинився саме в Чехії.

Для того, щоб подбати про себе та своїх дітей, жінкам різного віку особливо важлива робота, яку вони часто знаходять у салонах краси та перукарнях. Адже українки точно знають, як зробити ідеальний манікюр, стильну стрижку або доглянуті брови.

У 24-річної Анни та 42-річної Людмили схожі долі, хоча вони жінки різних поколінь. Познайомилися вони в Чехії, куди втекли від російської агресії в Україні, де донедавна жили мирним та успішним життям. Але їм пощастило, і за допомогою підтримки чехів вони швидко піднялися на ноги. Їм вдалося влаштуватися на роботу, яка в нинішній ситуації є для них дуже необхідною. Українки надзвичайно вдячні за це, і завжди готові зустріти вас із посмішкою. Жінки працюють в різних салонах, які вони знайшли в соцмережах; із порадами допомогли також люди, наприклад, ті, які надали їм житло. Проте обидві українки мріють лише про одне – щоб закінчилася війна, і вони могли спокійно повернутися додому.

Гарні нігті від Людмили

Людмила родом із Кременчука – містечка на лівому березі Дніпра. До Праги вона приїхала разом із доньками – п’ятирічною Машею та тринадцятирічною Міланою. Потягом через Молдову та Польщу їй довелося їхати близько двох тижнів, перш ніж знайти дах над головою неподалік від Праги в будинку чешки Люції Нахтігалової. У Чехії її знають із соціальних мереж, де вона знайомить читачів із своїм «Щоденником мами у Фейсбуці». Люція допомогла Людмилі знайти лікаря, влаштувати дітей до садочку та школи, а також знайти роботу.

У салоні «Fit Ateliér» у празькому районі Баррандов жінка робить манікюр, цим вона займалася і вдома, де також проводила різні майстер-класи. Проте Людмила не боїться жодної роботи, тож, коли може, йде прибирати. «Я дуже задоволена роботою в салоні, тому що власниця завжди йде мені назустріч. Буває, що Маша вранці сильно плаче, і замість того, щоб відвести її до садочку, я змушена брати її з собою», – розповідає Людмила, з якою в салоні працює ще одна українка – Анастасія, яка викладає пілатес та балет.

Foto: Pavla Drlíková

Кременчанка Людмила під час роботи в салоні «Fit Ateliér» із донькою Машою.

Наймодніші брови від Анни

Анна родом з Одеси, у місті залишився її чоловік. Вона займалася моделінгом і заробляла на життя тим, що працювала майстром-бровістом. Вона є лідером у своїй галузі, а також вела різні викладацькі курси. За свою роботу дівчина отримала безліч нагород на українських та міжнародних чемпіонатах та ярмарках краси. Спочатку Анна зовсім не хотіла виїжджати з України, але всі казали їй, щоб вона не зволікала.

Foto: Eva Malúšová

Анна – професіонал своєї справи, зустріти її ви можете в студії «Re_beauty».

Тож Анна поїхала до Молдови, але зрештою прибула до Праги, де вже жила її мати, яка працює прибиральницею. Прибирати спробувала і Анна, але пізніше сказала собі, що хоче розвиватися у своїй галузі, бо спакувала із собою всі інструменти, необхідні для роботи. Тепер ви можете знайти її в студії «Re_beauty», де вона подбає про красу ваших брів. У своєму інстаграмі, де у неї понад 19 тисяч підписників, дівчина закликає знайомих не боятися їхати за кордон і почати працювати. Вона також допомагає людям виїхати, наприклад, до Молдови.

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