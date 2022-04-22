Працевлаштування для українців у Чехії: Де знайти роботу?

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Я шукаю роботу, де її знайти?
Перегляньте кілька сайтів з вакансіями для українців, які втекли від війни:
Ви також можете скористатися послугами Центру зайнятості Чеської Республіки. Якщо у вас є віза з метою толерованого перебування або тимчасового захисту, ви можете подати заявку в одному з відділень Центру зайнятості за місцем вашого проживання в Чехії:
- про внесення до реєстру осіб, які зацікавлені в роботі: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zarazeni-do-evidence-zajemcu-o-zamestnani
- про внесення до реєстру осіб, які шукають роботу: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zprostredkovani-zamestnani
Я вже знайшов роботу, що необхідно зробити?
Якщо у вас є віза, ви можете подати заявку на отримання дозволу на роботу (https://www.mpsv.cz/povoleni-k-zamestnani) у регіональне відділення Центру зайнятості, в районі якого виконуватимете роботу (наприклад, якщо нині ви живете в Празі і працюватимете у районі Прага 3, то вам потрібно відвідати відділення, яке знаходиться саме в цьому районі - ред). Цю заявку можна подати тільки після того, як ви уклали з роботодавцем трудовий договір. Трудовий договір є одним із додатків до заявки. Запит на отримання дозволу на роботу можна подати на термін до двох років з можливістю подальшого продовження.
Форма заяви на дозвіл на роботу: https://www.mpsv.cz/-/zadost-cizince
Більше інформації на сайті Центру зайнятості: https://www.uradprace.cz/web/uk