Hlavní obsah

Найбільший центр для біженців переїжджає на нове місце

Дарина Дзюба

Українцям у Чехії потрібно бути онлайн. Про це дбають місцеві мобільні оператори

Дарина Дзюба, Софія Кріжова

Куди поїхати з дітьми на природу? 8 місць, де сподобається і дорослим, і малим

Дарина Дзюба, Seznam Zprávy
ZprávyУкраїнські новиниПрацевлаштування для українців у Чехії: Де знайти роботу?

Працевлаштування для українців у Чехії: Де знайти роботу?

Даніел Севера, Дарина Дзюба
Foto: Anna Vavríková / MAFRA / Profimedia, Profimedia.cz

Ви можете скористатися послугами Центру зайнятості Чехії.

Reklama

7:00

Пропонуємо огляд сторінок, на яких можна легко знайти роботу в Чехії.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Я шукаю роботу, де її знайти?

Перегляньте кілька сайтів з вакансіями для українців, які втекли від війни:

Ви також можете скористатися послугами Центру зайнятості Чеської Республіки. Якщо у вас є віза з метою толерованого перебування або тимчасового захисту, ви можете подати заявку в одному з відділень Центру зайнятості за місцем вашого проживання в Чехії:

Я вже знайшов роботу, що необхідно зробити?

Якщо у вас є віза, ви можете подати заявку на отримання дозволу на роботу (https://www.mpsv.cz/povoleni-k-zamestnani) у регіональне відділення Центру зайнятості, в районі якого виконуватимете роботу (наприклад, якщо нині ви живете в Празі і працюватимете у районі Прага 3, то вам потрібно відвідати відділення, яке знаходиться саме в цьому районі - ред). Цю заявку можна подати тільки після того, як ви уклали з роботодавцем трудовий договір. Трудовий договір є одним із додатків до заявки. Запит на отримання дозволу на роботу можна подати на термін до двох років з можливістю подальшого продовження.

Форма заяви на дозвіл на роботу: https://www.mpsv.cz/-/zadost-cizince

Більше інформації на сайті Центру зайнятості: https://www.uradprace.cz/web/uk

Sdílejte článek

Související články

Перша конкретна пропозиція роботи для сотень українців. Досить знати кілька фраз чеською

Українському посольству в Празі допомагає віртуальний консул

Зранку діти йдуть до однієї школи, вдень навчаються у іншій. Без сліз не обійтися

Související témata:
Українські новини
Робота

Наступні новини