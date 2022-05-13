В Чехії відкрився найдовший у світі підвісний міст

Сьогодні на гірськолижному курорті Долні Морава (Dolní Morava) відкрився підвісний міст довжиною 721 метр, який з’єднує два хребти гори Краліцький Снежнік (Králický Sněžník). Будівництво коштувало близько 200 мільйони крон. «Це не було планом, але нам вдалося побудувати найдовший підвісний міст у світі», – розповідає Мартін Палан, директор курорту в Нижній Моравії. Звідси можна побачити ще одну визначну пам’ятку – оглядовий майданчик «Стежка в хмарах», розташований всього за кілька десятків метрів від мосту. Після десяти років планування та двох років будівництва унікальний міст довжиною 721 метр нарешті відкриється для відвідувачів. Міст з влучною назвою «Sky Bridge 721» з’єднує хребти гір Краліцький Снежнік Сламнік та Хлум.

Туристи піднімуться на висоту 1110 метрів. В кінці мосту вони будуть на 95 метрів нижче.

Міст односторонній, і рух по ньому буде регулюватися з можливістю онлайн-бронювання. На кожні півгодини буде 200 місць. Квиток коштує 350 крон для дорослих та 180 крон для дітей до 15 років.

Попередній рекорд за довжиною втримувався мостом «Arouca 516» у Португалії. Будівництво мосту в Нижній Моравії, що побив цей рекорд, тривало два роки, і на нього витрачено понад 360 тонн будівельного матеріалу.

За словами керівника курорту Мартіна Палана, відкриття нової туристичної визначної пам’ятки могло б залучити нових туристів навіть на сусідню оглядову вежу.

Міст «Sky Bridge 721» розташований на курорті Долні Морава, куди можна дістатися автомобілем або громадським транспортом.

Якщо ви їдете автомобілем

Від Праги - 200 км, дорога займає 2,5-3 години.

Від Брно - 160 км, дорога займає 2 години.

Від Острави - 185 км, дорога займає 2 години.

Якщо подорожувати громадським транспортом

Якщо ви їдете до Нижньої Моравії потягом або автобусом, ідеально приїхати до Долні Морава - кінцевої зупинки. Інші зупинки поблизу курорту – Králíky Červený Potok, U kostela або Králíky.

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