Чеська фірма надала житло 250 сім’ям та допомагає українцям знайти роботу

У перший день російського вторгнення в Україну компанія «Heimstaden» запропонувала чеському уряду 500 квартир для українських біженців в Моравсько-Сілезькому регіоні. Завдяки співпраці з муніципалітетами за два місяці вже вдалося здати в оренду половину з них. Розміщенню в квартирах віддають перевагу люди, які мають родичів у Чехії або вже жили в притулку для біженців і вирішили залишитися в країні надовго.

«Ми завжди наголошуємо, що ми не надаємо житло для короткострокового проживання зі зручностями та послугами, які пропонують табори для біженців. Квартира, на відміну від них, гарантує більшу конфіденційність і відчуття дому. Зазвичай ми орендуємо житло без меблів, але зрозуміло, що українські біженці часто приїжджають лише з ручною поклажею, не маючи можливості його облаштувати. Саме тому ми обладнали кожну квартиру основними меблями, постільною білизною, кухонним приладдям та продуктами з тривалим терміном зберігання на власні кошти», — каже генеральний директор чеського відділення компанії «Heimstaden» Ян Рафай.

Робота та бізнес – і з цим ми можемо допомогти

«Heimstaden» пропонує своїм клієнтам не тільки квартири, а й ряд додаткових послуг. Компанія заснувала і фінансує для них, наприклад, Центр підтримки бізнесу, громадські центри, службу зайнятості, а зараз готується до відкриття соціального підприємства. Все це нині доступно і українцям, щоб вони могли якнайшвидше адаптуватися до життя в Чехії.

«Вже є перші люди, які цікавляться власним бізнесом. Наприклад, зараз я допомагаю з обладнанням масажної студії та салону краси для собак», – розповідає Зузана Палова, директорка Центру підтримки бізнесу та зайнятості. Лібор Дюррер, який очолює агентство працевлаштування «Workado», додає, що мовний бар’єр українок є перешкодою для отримання вищої посади.

«Лише деякі з них володіють англійською на рівні, який дозволяє займати посаду менеджера в транснаціональній компанії. На жаль, нам не залишається нічого, окрім як взяти їх на менш кваліфіковану роботу», – каже Дюррер. За його словами, лише дві з десяти жінок володіють англійською, і навіть програмістки та юристки не є винятком.

Особливі потреби багатодітних сімей

Минулого року компанія «Heimstaden» розпочала співпрацю з організацією «SOS dětské vesničky». Щороку вони жертвують 100 євро на кожну квартиру, щоб допомогти дітям групи ризику. Крім того, цього року вона виділила ще близько 40 мільйонів крон на допомогу людям з України. Завдяки цьому сьогодні в містечку Гавіржові свій прихисток знайшли 24 прийомні сім’ї.

«Іноді йдеться про сім’ї з 15 осіб, які мають дуже специфічні вимоги до житла, і для яких було дуже важко знайти майно так, щоб не розділяти сім’ю. Нарешті нам це вдалося, і діти з цих родин вже почали ходити до місцевих шкіл. Програма не була б успішною без інтенсивної підтримки та щоденної роботи місцевої організації «SOS dětské vesničky», яку в Гавіржові створили лише минулого року і з якою ми тісно співпрацюємо», – додає Ян Рафай.